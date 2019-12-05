主持人口誤叫古力娜扎為迪麗熱巴　倪妮低頭忍笑畫面好尷尬

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來自新疆的內地人氣女星迪麗熱巴與古力娜扎，同樣地擁有高挑身材與深邃五官，出眾的外表深受不少人歡迎。近日，她們二人在上海齊齊出席一個時尚盛典活動，沒想到被主持人朱丹認錯，將古力娜扎叫做迪麗熱巴，令對方非常尷尬，同時令在旁的倪妮忍不住想笑，整個畫面氣氛非常奇怪。正正因為如此，不少網友對於朱丹的口誤非常不滿，就不斷在微博留言指罵她，事件一度登上微博熱搜廣受討論。

朱丹將古力娜扎﹑迪麗熱巴傻傻分不清。（視覺中國）

身穿藍色漸變吊帶裙的迪麗熱巴與金色露肩裝的古力娜扎，同樣地二人齊齊奪得《年度人物》獎。除了她們之外景甜﹑倪妮﹑周冬雨﹑周筆暢等人都拿到此獎，就在主持人逐一找他們講出得獎感受的時候，就將古力娜扎叫做熱巴，搞到娜扎本人都即時驚呆一下，最後更用笑容化解尷尬。當朱丹知道自己口誤了之後亦作出道歉：「娜扎對不起。我今天晚上一下子要面對那麼多藝人，每個人要聊天真的腦子，非常抱歉。」而娜扎亦表示：「沒事」最後講完感受後更不忘提醒大家：「我叫娜扎」非常好笑。

古力娜扎非常尷尬。（網上截圖）

而整個尷尬場合另一個亮點就是在倪妮身上，皆因為當朱丹口誤時倪妮第一時間就看一看旁邊的古力娜扎，還表現出想笑的表情忍得非常辛苦，最後就拍一拍古力娜扎的肩膀疑安慰她似的，整個氣氛好尷尬。而當迪麗熱巴講出得獎感受時，朱丹就叫她為娜扎，當然這一次朱丹是開玩笑而已，但非常多的粉絲就不滿她的開玩笑，認為她非常不專業可以退休了，網友在微博留言：「明顯就是不做功課的表現」﹑「這個主持人也夠垃圾」…認為她的主持表現太令人失望。

事實上朱丹除了古力娜扎﹑迪麗熱巴傻傻分不清之外，還將林允認錯叫成林允兒添。頻頻出錯的她事後都有在微博作出道歉：「安静了很久，還是不想在沮喪中入睡。是失誤，就正視它。下一場主持，力爭完美，大家見證。」

倪妮低下頭忍笑。（網上截圖）