【多功能老婆】最強小三于淼出招　開天價支票買起楊千嬅老公

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于淼在劇中飾演顏成功，是一位成功女商人。（劇照）

TVB台慶劇《多功能老婆》播到第二周，不少觀眾都為劇中女主角藍飛（楊千嬅飾）大感不忿，近兩集更引來不少網民討論。在昨晚（5日）播出的一集中，藍飛老公劍雄（黃浩然飾）終於返港，更相約老婆見面，但最後藍飛只見到小三顏成功（于淼飾）。原來一切都是成功從中作梗，令藍飛撲空！

藍飛（楊千嬅飾）終於等到劍雄（黃浩然飾）返港，兩人相約在酒店見面。（YouTube影片截圖）

但藍飛去到酒店只見到顏成功。（YouTube影片截圖）

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成功囂張又霸道，更當眾奚落藍飛：「我覺得任何事情都可以買賣，而家劍雄喺事業上面可以幫我，不過我會賠償你嘅損失。女人不應該為難女人，我準備一張八位數字的支票給你。呢張支票係補償你同你個仔嘅生活費，恭喜你做咗呢筆大買賣，呢度9999萬，我係股票市場眨下眼就賺得返，不過你賺一世餸都賺唔到，即刻攞去銀行，即兌。你老公係我㗎，你個仔可以送去內地讀書，劍雄都唔會有任何藉口返轉頭。」

成功開了一張9999萬的支票給藍飛。（YouTube影片截圖）

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事後成功返到酒店，還在劍雄面前扮委屈，手段相當高明！很多網民看到這一幕都表示眼火爆，大鬧成功用錢買起男人的做法太卑鄙，但亦有不少觀眾大讚于淼演繹得相當好，絕對是「最強小三」！