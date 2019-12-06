台灣歌手謝和弦吸毒斷正　妻舉報含淚開門讓警入屋　派出所內痛哭

台灣歌手謝和弦周四（5日）晚被舉報吸食大麻被捕，據當地傳媒報道，舉報人是其妻戴怡軒（Keanna），警方上門拘捕謝和弦時，她含淚應門，期間謝和弦未有反抗，且主動上前承認吸毒及向警方交出10克大麻，今次是謝和弦第二度因吸毒被捕。

台灣傳媒報道，新北市海山警分局接到舉報，有人在板橋區的一個住宅單位內吸毒，於是前往了解，由戴怡軒親自應門，警員問：「這裡有人吸毒嗎？」她即表現激動，哭著說：「對的，請進來！」警方入內見到謝和弦，他主動上前承認吸毒，並向警方交出一包約10克重的大麻； 謝和弦隨即被帶返派出所問話，戴怡軒陪伴在側。

對著鏡頭眨眼嘟嘴比心心

謝和弦被鎖上手銬在警員押解下步出派出所時，還對著鏡頭做出「眨眼」、「嘟嘴」和「比心心」等動作，有記者問他「是否支持大麻合法化」，他不假思索地說「我支持啊」，然後登上警車離開。謝和弦又在IG發放自己被送上警車的畫面，同時聽到他禮貌地向警察說：「謝謝。」

報道稱，戴怡軒在派出所一直痛哭，後因身體不適提早離開；而就在謝和弦被捕前一天，他被指曾帶一名女子到北投一間旅館開房過夜。

今次不是謝和弦首次涉嫌吸食大麻被捕，2012年8月3日，謝和弦在Facebook自爆吸食大麻，隨後到警局自首，藥檢結果呈陽性反應，因而遭當時唱片公司亞神音樂解約，直至2014年加入華納唱片重新出發。不過謝和弦與華納矛盾不斷，謝和弦又指華納唱片不敢發行一首有關台灣的歌，最終於今年10月和平解約。

現年32歲的謝和弦在2002年確診患有躁鬱症，一度全面停止演藝事業，在Keanna的陪伴下慢慢好轉，近年他也積極登台演出，無論是舞台上或社群上都相當活躍，去年更差點榮升父親，可惜妻子懷孕數月後不幸流產。

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