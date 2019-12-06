【多功能老婆】于淼做霸氣小三搶人老公　自認感情方面好被動

在昨晚（5日）播出的TVB台慶劇《多功能老婆》中，藍飛（楊千嬅飾）老公劍雄（黃浩然飾）終於返港，並相約老婆見面，但小三顏成功（于淼飾）卻從中作梗，令藍飛撲空。成功態度非常囂張，不但當眾奚落藍飛，更開了一張9999萬的支票給對方，希望用錢買斷藍飛與劍雄的婚姻。事後成功返到酒店，還在劍雄面前扮委屈，手段相當高明！

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

顏成功（于淼飾）態度囂張，當眾奚落藍飛，更希望用錢買斷藍飛（楊千嬅飾）與劍雄（黃浩然飾）的婚姻。（YouTube影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

這一場小三向正印「挑機」的戲掀起網民熱烈討論，不少觀眾都睇到咬牙切齒，為藍飛大感不忿，但亦有人大讚于淼的演出，將小三演得入型入格！對於網民的評價，于淼在接受《香港01》訪問時就表現得好謙虛：「我覺得自己仲有進步空間，初頭知道自己要做一個咁霸氣嘅女人都冇信心，有壓力，因為千嬅、浩然佢哋都好有經驗。寶華姐喺對白方面好幫到我，令我投入演顏成功呢個角色。喺現場我見到浩然同千嬅做戲我都好快入到戲，千嬅叫我唔好驚，浩然都有教我事前喺屋企着高踭鞋練下啲氣場，之後同柏豪嗌交嗰場有叠聲，佢哋都有幫我排。好幸運可以同佢哋做對手戲，所以有咁多觀眾關注。」

呢場嗌交戲都好精彩！（YouTube影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

劇中顏成功這個角色非常霸氣，于淼在拍攝前都做足準備，除了苦練廣東話之外，更參考了不少作品：「睇咗范冰冰嘅《武則天》同《穿PRADA的惡魔》，睇下人哋點樣做，再借鑒一下身邊朋友嘅經驗。」其實于淼已經加入TVB七年，她曾在2012年參加《國際中華小姐競選》，落選後加入TVB，成為娛樂新聞台國語主持。近年積極參與戲劇演出的于淼，雖然經驗不多，但亦有不少角色成功引起網民關注。當中包括在《不懂撒嬌的女人》中同劉丹發展忘年戀，在《逆緣》中飾演姜大衞的太太，被稱為「御用阿伯殺手」！

華姐出身的于淼，身形Fit爆！（IG@maggieyyuu）

于淼曾在劇集《逆緣》中飾演姜大衞的太太。（劇照）

+ 5 + 4 + 3

于淼在劇中試過玩忘年戀，又試過搶人老公，但她不擔心會影響形象：「其實我都冇介意，做咩角色我都希望畀觀眾睇到唔同方面嘅演繹，之前嗰啲都係角色嘅性格嚟嘅啫，佢哋咁講啫係有印象，我都開心嘅。」而現實中的她對另一半的要求亦很簡單：「我喺感情方面好被動，希望對方信耶穌，都鍾意睇戲同藝術，有上進心，希望大家一齊進步，睇緣分同天父嘅安排啦。」

于淼自認在感情方面好被動。（IG@maggieyyuu）