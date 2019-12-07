Pantone 2020年度色Classic Blue出爐　跟足精選襯法潮過IU

每年年尾，國際權威色彩機構Pantone都會公布下一年的流行色，日前，Pantone正式宣布Classic Blue（經典藍，色票號碼19-4052）為2020年度代表色。官方將其定義為「一種能夠穩定人心的色彩」：「永恆與不朽的藍色色調簡單而優雅，就像是薄暮時的天空。經典藍是令人安心的顏色，突顯出在跨入一個新時代之際，人們渴望在一個可靠穩定的基礎上開始建設。」無論在生活、建築抑或時尚等各個領域，經典藍將會是一大趨勢色。

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2020流行色——Classic Blue（經典藍）。（Pantone）

美妝

經典藍雖然低調，但又有別於普通顏色，在妝容上能畫龍點睛，又或者呈現出極致美妝，看個人如何拿捏。譬如可以眼妝呈現，眼線、睫毛低調不失個性，眼影則張揚，唇膏以及頭髮呈現出戲劇化風格，如果都嫌麻煩，經典藍的指甲油也是一個不錯的選擇。

韓國歌手IU最近就染了一頭經典藍髮色，襯得皮膚越發雪白，令人無法忽視。

IU最近染了一頭經典藍髮色，個性十足，還有提亮膚色的效果。（Instagram@dlwlrma）

不過要注意的是，經典藍「貴精不貴多」，妝髮上用色不宜重疊，如果選擇以髮色呈現，妝容上則最好避免過於出挑的顏色，如果選擇眼妝或唇妝使用經典藍，那麼妝容一定要保持乾淨，髮色可以盡量低調，但如果很喜歡，又可以把握好如何在妝髮上疊加運用經典藍，自然另當別論！

眼妝以經典藍搭配銀色也是不錯的選擇。（Instagram@charlixboi）

室內裝飾

經典藍予人庇護的感覺，是非常受歡迎的家居色彩，可以應用於許多不同材質、紋理及表面效果上，如牆面、家居、擺設、布藝、餐具等。夾帶着濃郁的北歐氣息，時髦感十足，突顯個人品味。

身處冷藍色調與撫慰的暖色調中，深思冥想的經典藍有助於舒緩冷靜，帶給人心靈祥和寧靜。（Instagram@interiorhints）

而使用在家居上，經典與復古、傳統與典雅並存，呈現出精緻的質感。

經典藍與白色大理石打造的餐檯高級感十足。（Instagram@marmolove）

仍需要留意的是，對於經典藍的應用不宜太大面積，如果長時間處於這樣的環境可能容易感到沉悶，所以在顏色比例以及配色上要掌握好。

室內大面積使用經典藍非常有質感，散發着貴族氣息，但不排除在這樣的空間待的時間太長可能會有些沉悶，所以根據自己的喜好決定。（Instagram@mimarsultan）

點擊下圖睇更多經典藍的室內裝飾：

+ 3 + 2

服飾

經典藍屬於中性顏色，一年四季都具有實穿性，簡約中透露出優雅，時尚但不張揚。既象徵傳統，同時當代感十足，而且非常百搭。

經典藍一早已經運用在各大秀場中，左起：Proenza Schouler 2019秋冬成衣系列、Saint Laurent 2020春夏成衣系列、GUCCI 2020春夏成衣系列。（VCG/ IMAXTREE）

倪妮在6日晚舉行的「愛奇藝尖叫之夜」也身穿Alex Perry 2020春夏成衣系列斜肩魚尾裙，經典藍高級內斂，淡雅空靈。只是簡單梳起髮髻，淡妝示人，不用其他多餘的修飾，已經如星辰般璀璨，散發著高貴的氣質。（VCG）

除了服裝，也可以選擇將經典藍運用在配飾上，例如耳環、手套、圍巾、眼鏡、襪、鞋、帽、手袋等等，為整體提升質感與高級感。

經典藍的配飾也是一個不錯的選擇。（Instagram@she_knits_me）

配色

看了以上三個領域的經典藍範例，相信大家都對經典藍以及其配色略知一二。經典藍顯白之餘，對任何膚色都比較友好，而且非常百搭，大部份人的衣櫃中應該都有一兩件相關顏色的服飾或物件，想要時髦，只需在搭配上下功夫。

最簡單的當然是One piece！幾乎不用諸多思考，秒變潮人。

如果選擇經典藍的One piece，在手袋以及鞋方面選擇黑白灰是最保守的搭配。（Instagram@gucci）

但想方便快捷，又不想一套都是經典藍，黑、白、灰絕對是首選，經典加經典，低調又不會平庸，簡潔不簡單。

這樣的搭配方式，是不是搶眼過全身只是黑、白、灰呢？（Instagram@streetstyled）

如果想要出彩，可選擇較為鮮艷的顏色，譬如橙色，兩者形成撞色，個性十足。

熱衷搭配的網友不如試下玩撞色！（Instagram@streetstyled）

或者黃色、紅色、紫色、卡其等也是很好的配色。

黃色與藍色也非常襯。（Instagram@streetrends）

大家不妨借鑒以下的經典藍搭配，總有一款適合自己：