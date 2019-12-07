網民翻炒TWICE子瑜13歲跳舞影片　感嘆：果然是天生的藝人！

不論在韓國或海外，都有着非常高人氣的女團TWICE，出道短短4年創下不少優異成績。不少新人及練習生都會視TWICE為學習的榜樣，繼續在女團夢的路上加油。當中台灣出身的子瑜，更啟發了不少台灣女生到韓國追夢，年僅20歲的她可算是非常有成就。

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最近子瑜（右二）13歲時的影片再被翻出，可見她的身高也非常出眾！（FB/@Twice-周子瑜 Tzuyu）

按圖睇TWICE子瑜13歲精彩舞技！

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近日一條子瑜出道前，跟着舞蹈老師兼藝人嘻小瓜（謝文傑）上跳舞課的練習影片，再度成為網上熱話。雖然影片已在TWICE出道不久曾在網上被公開，可是隨着最近台灣一子瑜的粉絲專頁再度上傳影片，又一次成功成為網上熱話。當年只有13歲的子瑜頂着舊時的斜瀏海，雖只是穿着輕便的T-Shirt及七分運動褲，可是她獨特的身高，一下子就成為全場的焦點。影片中子瑜與其他學生一同跟着嘻小瓜跳舞，相當有板有眼的舞技及準繩度，不禁讓網民感嘆子瑜的確是天生的藝人體質。

子瑜與嘻小瓜多年來一直保持好關係。（IG/@kuakua_0629）

子瑜曾是嘻小瓜學生的事實，原本並沒有太多人知道，而嘻小瓜本人也擔心被誤會為炒作而絕口不提。可是被網民掘出後，在子瑜和家人的鼓勵下，他才勇於開口提及此事。雖然嘻小瓜事後仍被網民攻擊借子瑜上位，但酸言完全不傷二人的好感情。嘻小瓜到韓國進修舞蹈時，也特別參加了TWICE的新碟發布會，更在後台合照，力證二人從師徒到好友的親密關係。