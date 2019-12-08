【紅地氈女星Show】新疆女星傾巢而出　熱巴Deep V吊帶裙似美人魚

踏入年尾娛樂圈盛事一件接一件，在內地至今已經陸陸續續舉辦了幾場的大型頒獎典禮，就好似《BAZAAR明星慈善夜》、《金雞百花電影節》、《COSMO時尚美麗盛典》、《愛奇藝尖叫之夜》，在這四場盛典當中幾乎集合了許多大牌明星行紅地氈，女明星們的悉心打扮看得觀眾心花怒開非常吸睛。

而紅遍海內外的四位少數民族女星們（迪麗熱巴、劉詩詩、古力娜扎、佟麗婭），在這幾次紅地氈中衣着打扮都非常令人眼前一亮，各人幾乎都盡現獨特的優雅風﹑性感風與甜美風，絕對是紅地氈中數一數二最靚的女星。雖然她們幾乎已經接近完美，不過31歲的倪妮在這幾次的紅地氈中可以話是最耀眼一位，因為她的造型突顯了她精美的線條，特別是她的「天鵝頸」與「美背」，在行走的時候婀娜多姿氣場大開，冷艷的臉孔甚有國際Feel，被不少網友認為是紅地氈上最閃閃發光的Queen。

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倪妮曬出完美肩頸線條冇得輸。（視覺中國﹑倪妮微博圖片）

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擁有新疆血統的迪麗熱巴身材高䠷，而且有精緻的五官絕對是大美人一名。在《金雞百花電影節》中她就以甜美風作為主打，身穿碎花露肩長裙，再配上花型的手飾非常甜美，猶如仙女跌落凡間似的。而在《COSMO時尚美麗盛典》中她就改行性感風，身穿一條漸變藍色V領吊帶裙非常性感，猶如一條海中美人魚般非常吸睛，靚到無話可說。

迪麗熱巴每次行紅地氈都不會令人失望。（熱巴微博圖片）

而同是熱巴的同鄉古力娜扎亦非常美艷，無論在《BAZAAR明星慈善夜》還是《COSMO時尚美麗盛典》她都均鍾愛羽毛風格的禮服。在前者她就以雙肩羽毛金色裙出場，再搭配她白滑的肌膚根本無任何缺點。而在後者她則以短版銀色羽毛裙上場，露出香肩之餘還展現一雙美腿，非常有看點。

古力娜扎的肌膚非常白滑，幾乎穿什麼都靚。（視覺中國）

兩位新疆代表各有各美，而身為新疆四美之首的佟麗婭亦不輸她們。在《金雞百花電影節》中以一身淺水藍色的禮服登場，露出香肩的她再搭配簡約首飾，整個人給人感覺非常乾淨。不過轉場去到《COSMO時尚美麗盛典》她就變身行性感風，身穿露肩黑色禮服大展肩膀線條美，再加上禮服裙有開衩設計，露出單邊美腿，整個服裝給人感覺若隱若現，非常有設計感。而且搭配她自身的氣質，亦給人一種優雅感覺。

佟麗婭不輸新疆兩位同鄉。（視覺中國）

而最後一位少數民族代表的就是回族的劉詩詩。眾所周知劉詩詩在今年4月才在台灣生完BB，想不到修身成功的她狀態依然，完全不輸一眾90後女星。在《金雞百花電影節》中她以一身白色鴕鳥毛魚尾裙亮相，再搭配她的包包頭整個人乾淨俐落，非常溫柔大氣。而在《BAZAAR明星慈善夜》中，她亦挑選白色裙上陣，露出香肩的她外層披上白紗紗布，整個人非常仙氣，散發不食人間煙火的味道。最後在《COSMO時尚美麗盛典》中她亦以白色裙上陣，不過今次不是挑選多層次的設計，而是選擇比較貼身的裙盡現她的好身材，不過總體來說她都是以氣質取勝。

劉詩詩的氣質真的無人可以取代。（視覺中國）

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以上她們四位各有各美好難分出勝負，不過在網友心中倪妮的幾次紅地氈打扮是令人亮眼的，因為她曬出人人稱羨的肩頸線條美。在《金雞百花電影節》、《COSMO時尚美麗盛典》同《愛奇藝尖叫之夜》中，她都選穿非常貼身的裙非常時尚大氣。《金雞百花電影節》中她身穿全黑色禮服帶點復古Feel，給人一種冷酷的感覺。而在《COSMO時尚美麗盛典》中她一身鑽石吊帶裙非常亮眼，交叉的設計帶出禮服的設計感，而且在腰上用肉色的布料作設計，遠遠觀看會以為是真身肉體，再加上她梳了俐落的髮型非常幹練，在一眾甜美、性感風的女明星中突圍而出，非常有鮮明感。

倪妮的肩頸線真的好靚啊！（視覺中國﹑倪妮微博圖片）

不過講到最驚艷一次莫過於《愛奇藝尖叫之夜》的斜肩藍色裙。她梳着包包頭只簡單配戴上一對耳環，在肩膀位置上沒有太多飾物點綴反而令她更突出，因為大家會注意她的肩頸位置。而倪妮的頸有「天鵝頸」之稱，修長的頸部非常優美，再加上禮服貼身設計呈現她婀娜多姿的一面，不斷被網友讚賞是天生的衣架子，整個人散發出濃濃的國際感。另外在《BAZAAR明星慈善夜》中身穿露腿披肩裙，給人一種飄然的清新感亦獲得好評。在她身上看得出多變的美，這一點是令網友非常讚賞的，網友留言說道：「身材絕了」、「人間極品」、「神仙肩頸綫」……無法用言語去形容。