變態殺人犯Luka Magnotta紀錄片登陸Netflix　真人真事極喪超血腥

Netflix日前公開犯罪紀錄片《貓不可殺不可辱：網絡殺手大搜捕》（Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer）的預告片，一位男子將虐待貓咪的短片上載到網絡，令無數人想通過各種方式找到這名殘忍的兇手，然而，該男子竟因「一夜成名」受到鼓舞，繼而上載了更加令人髮指的短片……影片將於12月18日登陸Netflix。

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這個紀錄片講述的2012年發生的一個真實案件，2012年5月26日，血腥網站Best Gore有一段長達11分鐘的虐殺視頻，引起網友關注。片中的燈光昏暗，一名年輕男子全身赤裸地躺在床上，四肢被綁，面部大面積被蒙上，沒有明顯的身份特徴，在中途出現了搖頭、踢腿等輕微動作，生命跡象明顯。

因視頻被人剪輯過，隨後畫面變成了一名男子將碎冰錐瘋狂、反覆刺入受害者上半身，繼而將其頭部割下，之後又把受害者的全身肌肉割得皮開肉綻，姦屍後再吃掉部份臀肉，更加變態的是，兇手切下死者的手，用來自慰，最後將一旁的酒樽插入死者的肛門。

整個過程中，兇手沒有流露出一絲對人命的憐憫，極度麻木，殘酷至極，將虐待當作取樂遊戲。5月29日，加拿大保守黨位於渥太華的總部受到一個帶血跡的郵政包裹，紙箱內是一對人腳。同一日晚些時候，渥太華警方在一郵局發現一個包含一雙斷掌的包裹，收件地址是加拿大自由黨總部。警方證實兩個包裹均發自蒙特利爾，當地有一位看門人發現了一個手提箱，裏面裝有男性分解軀幹，沒有頭部和四肢。

而在警方取得的完整犯案短片中，全長15分鐘，裏面沒有配樂，但有現場的背景噪音，該視頻曾被人試圖刪除，最終被蒙特利爾警方的電腦專家修復。

Netflix發布紀錄片《貓可殺不可辱：網絡殺手大搜捕》預告，因虐貓而引起全球網友公憤，繼而人肉搜索兇手，但隨即卻有更加令人毛骨悚然的片段出現。（視頻截圖）

在5月30日，警方證實身體各部位都屬於同一人，確認被害者是來自中國湖北省武漢市的留學生林俊，遇害時只有32歲。他成長於單親家庭，由母親一人撫養，為人守本分、孝順，當時是持有楓葉卡的新移民，2011年就讀於蒙特利爾Concordia University工程和電腦系專業本科，主攻遊戲編程方面的課程。林俊的同班同學說：「他最大的目標就是找到真愛。」因為林俊是一位同性戀者，而加拿大於2005年准許同性合法婚姻，他希望移民加拿大是希望獲得較為寬鬆的環境。

受害人林俊（微博@大壞蛋賈斯汀）

案發後，警方通過調查，確認5月24日，Luka Magnotta（Luka Rocco Magnotta）曾邀請林俊去他的寓所，根據公寓樓道CCTV顯示，林俊進去後再也沒有出來。

在確定Luka Magnotta就是兇手之後，警方準備逮捕，但他早已畏罪潛逃，加拿大警方隨即發布全國通緝令，5月30日，國際刑警組織發出逮捕令，要求其成員在全球範圍內通緝Magnotta。而罪犯在逃往巴黎逗留數日後，便前往柏林，6月4日，Magnotta在當地市中心一間咖啡店被捕，當時他表情非常平靜，只說了一句「你們抓着我了。」

Luka Magnotta被捕畫面。（The Canadian Press）

Luka Magnotta本名Eric Clinton Newman，曾使用多個假名Vladimir Romanov、Mattia Del Santo等，1982年出生於加拿大安大略省士嘉堡，是模特兒兼色情演員。2003年，Magnotta開始出現在異性、同性的色情影片中，偶爾作脫衣舞舞者和男妓；2005年曾擔任雜誌模特兒，化名「Jimmy」，並給老年男士提供伴遊服務。

早在2005年，Magnotta曾因三項罪名被定罪，獲有條件判刑9個月，緩刑12個月。由2010年開始，Magnotta開始在YouTube上載一系列虐貓影片，包括用吸塵器致小貓窒息死亡，以及將小貓餵給非洲岩蟒吃，當時動物權利活動家提供了一個「將他繩之以法」的獎勵。而英國《太陽報》（The Sun）在2011年12月還就此事訪問過Magnotta，他以電郵回覆記者：「一個人一旦品嘗到血的滋味，便不可能停止殺戮。」還揚言：「如果再殺戮，要殺的就不再是小動物了。」記者隨即報警，但英國警方並未理會。Magnotta的前女友表示，他為人敏感、自戀、極度性冷淡，Magnotta自稱向老年男士出賣肉體賺錢，因此性愛對他來說已無吸引力，甚至還非常迷戀加拿大連環殺手Karla Homolka，心理非常扭曲。

2014年12月23日，陪審團做出裁決，Magnotta一級謀殺等五項罪名成立，後被判處終身監禁，25年內不可獲假釋。