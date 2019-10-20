Netflix公布原創作品收視　珊迪娜布洛《蒙上你的眼》電影類奪冠

影視娛樂串流平台Netflix是時下最受歡迎的煲劇平台之一，投資打造的多套原創劇集同電影的收視及人氣也非常高。日前，Netflix根據2018年10月至2019年9月期間的觀看總流量進行統計，公布了旗下最熱門的10大點電視劇與電影排行榜。

影集方面，最受歡迎的是以上世紀80年代為背景的科幻恐怖劇集《怪奇物語》（Stranger Things），共獲得6400萬的播放量奪得冠軍，改編自Gerard Way與Gabriel Bá創作的同名漫畫劇集《雨傘學院》（The Umbrella Academy）以4500萬的瀏覽量排名第二。而西班牙燒腦神劇《紙房子》（La Casa de Papel/Money Heis）則位列第三，共計4400萬人次觀看。

《怪奇物語》（Stranger Things）的人氣一直居高不下。（IMDb）

緊接的第四至十位分別是《安眠書店》（You）、《性愛自修室》（Sex Education）、紀錄片《我們的天與地》（Our Planet）、《不可置信》（Unbelievable）、《新寡瘋狂日記》（Dead to Me）、《別人眼中的我們》（When They See Us），以及西班牙劇集《名校風暴》（Elite）。

Netflix原創劇集收視排名。（網絡截圖）

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+ 6 + 5 + 4

在原創電影中，由金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的驚慄片《蒙上你的眼》（Bird Box）觀看人數最多，高達8000萬，亦是Netflix所有原創作品之首；緊接的是珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）與（Adam Sandler）合作的喜劇電影《猜猜誰是兇手》（Murder Mystery），有7300萬次人觀看，總排名也位居第二。排名第三的是美國動作冒險犯罪片《三重邊界》（Triple Frontier），共計5200萬瀏覽量。

《蒙上你的眼》改編自美國小說家Josh Malerman的同名小說，講述當一股神秘力量要殲滅人類，大家只知道一個法則：萬一你看到它，就要奉上自己的性命。（IMDb）

而《最佳出租男友》（The Perfect Date）、《愛有六呎高》（Tall Girl）、《辣手騎警》（The Highwaymen）、《秘戀》（Secret Obsession）、《永遠的準情人》（Always Be My Maybe）、《母乜關係》（Otherhood）、紀錄片《國王的豪華音樂節》（Fyre）分別位列第四至十。

Netflix最受歡迎原創電影榜單。（網絡截圖）

根據榜單呈現出來的趨勢，高中校園喜劇尤其受歡迎，無論是電視抑或電影，包括《性愛自修室》、《名校風暴》、《愛有六呎高》等，當中一些西班牙語的劇集亦是如此。

《性愛自修室》的女主角Emma Margaret是一位英法混血兒，長相酷似瑪歌羅比（Margot Robbie）。（IMDb）

其實Netflix以往都將收視數據保密，今次實屬鮮有公開。不過外媒指出，如果一位用戶觀看了一套電影的70%，或者一套劇集某一集的70%，都會被計入已看的數據中，所以並不知道有多少用戶是觀看了整套電影或者電視劇。

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