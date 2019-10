Netflix公布原創作品收視　珊迪娜布洛《蒙上你的眼》電影類奪冠

影視娛樂串流平台Netflix是時下最受歡迎的煲劇平台之一,投資打造的多套原創劇集同電影的收視及人氣也非常高。日前,Netflix根據2018年10月至2019年9月期間的觀看總流量進行統計,公布了旗下最熱門的10大點電視劇與電影排行榜。

影集方面,最受歡迎的是以上世紀80年代為背景的科幻恐怖劇集《怪奇物語》(Stranger Things),共獲得6400萬的播放量奪得冠軍,改編自Gerard Way與Gabriel Bá創作的同名漫畫劇集《雨傘學院》(The Umbrella Academy)以4500萬的瀏覽量排名第二。而西班牙燒腦神劇《紙房子》(La Casa de Papel/Money Heis)則位列第三,共計4400萬人次觀看。

《怪奇物語》(Stranger Things)的人氣一直居高不下。(IMDb)

緊接的第四至十位分別是《安眠書店》(You)、《性愛自修室》(Sex Education)、紀錄片《我們的天與地》(Our Planet)、《不可置信》(Unbelievable)、《新寡瘋狂日記》(Dead to Me)、《別人眼中的我們》(When They See Us),以及西班牙劇集《名校風暴》(Elite)。

Netflix原創劇集收視排名。(網絡截圖)

點擊下圖睇以上電視作品的rotten tomatoes評分:

在原創電影中,由金像影后珊迪娜布洛(Sandra Bullock)主演的驚慄片《蒙上你的眼》(Bird Box)觀看人數最多,高達8000萬,亦是Netflix所有原創作品之首;緊接的是珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)與(Adam Sandler)合作的喜劇電影《猜猜誰是兇手》(Murder Mystery),有7300萬次人觀看,總排名也位居第二。排名第三的是美國動作冒險犯罪片《三重邊界》(Triple Frontier),共計5200萬瀏覽量。

《蒙上你的眼》改編自美國小說家Josh Malerman的同名小說,講述當一股神秘力量要殲滅人類,大家只知道一個法則:萬一你看到它,就要奉上自己的性命。(IMDb)

而《最佳出租男友》(The Perfect Date)、《愛有六呎高》(Tall Girl)、《辣手騎警》(The Highwaymen)、《秘戀》(Secret Obsession)、《永遠的準情人》(Always Be My Maybe)、《母乜關係》(Otherhood)、紀錄片《國王的豪華音樂節》(Fyre)分別位列第四至十。

Netflix最受歡迎原創電影榜單。(網絡截圖)

根據榜單呈現出來的趨勢,高中校園喜劇尤其受歡迎,無論是電視抑或電影,包括《性愛自修室》、《名校風暴》、《愛有六呎高》等,當中一些西班牙語的劇集亦是如此。

《性愛自修室》的女主角Emma Margaret是一位英法混血兒,長相酷似瑪歌羅比(Margot Robbie)。(IMDb)

其實Netflix以往都將收視數據保密,今次實屬鮮有公開。不過外媒指出,如果一位用戶觀看了一套電影的70%,或者一套劇集某一集的70%,都會被計入已看的數據中,所以並不知道有多少用戶是觀看了整套電影或者電視劇。

點擊下圖睇以上電影作品的rotten tomatoes評分: