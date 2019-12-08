獲偶像IU大讚表演「美如畫」　金世正超興奮：我前世係咪救咗國家

韓國女團gugudan成員世正本月2日推出個人單曲《Tunnel》，近日積極參與不同節目宣傳新歌，包括逢星期五晚播出的音樂節目《柳喜烈的寫生簿》（又譯：柳熙烈的寫生簿），她在節目中獻唱《Tunnel》之外，又翻唱偶像IU的新作《Above the Time》，沒想到原唱IU有欣賞世正的表演，令世正興奮不已。

世正本月2日推出個人單曲《Tunnel》，積極參與不同節目宣傳新歌。（IG/@clean_0828）

世正在《柳喜烈的寫生簿》翻唱偶像IU的新作《Above the Time》，IU透過IG Story大讚其表演「像畫一樣」。（IG/@dlwlrma）

世正近照

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IU在IG Story分享世正的表演片段，大讚世正的表演「如畫一樣」，又貼上雙手合十和藍色心型表情符號，以示對世正表演的喜愛。能夠獲得偶像的認同，世正不禁在Instagram問大家：「我上輩子做了甚麼？救了國家嗎？合併了三國嗎？發明了隱形眼鏡和炸雞嗎？」難掩世正興奮之情。過去世正大曬欣賞IU演唱會的相片，如今能得到偶像的注意，難怪世正如此高興

能得到偶像的認同，世正不禁在Instagram問大家：「我上輩子做了甚麼？救了國家嗎？合併了三國嗎？發明了隱形眼鏡和炸雞嗎？」（IG/@clean_0828）

11月底，世正欣賞IU的首爾演唱會，可見她是IU忠實粉絲。（IG/@clean_0828）

不知道IU會否與小粉絲世正合作？（IG/@dlwlrma）

IU近照