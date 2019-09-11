IU與好友低調等巴士坐地鐵　網民：我以為佢會揸靚車出街！

韓國歌手IU主演的tvN電視劇《德魯納酒店》本月1日圓滿結束，當晚收視高達12.001%，成為tvN最高收視劇集第6名，電視台和劇組自然飲得杯落，早前《德魯納酒店》台前幕後獲tvN獎勵赴泰國曼谷旅行，而IU返抵韓國後，亦相約好友共敘晚餐，更超貼地乘搭地鐵，而好友亦拍下IU等巴士的畫面，不過IU行蹤低調，似乎未有網民發現IU乘坐公共交通工具。

IU早前完成拍攝《德魯納酒店》。（IG/@dlwlrma）

IU相約好友飯聚，並低調乘搭巴士和地鐵，非常貼地。（IG/@chaechaek）

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雖然IU音樂和影視發展非常理想，收入非常豐厚，去年更登上「韓國福布斯名人榜」第5位，不過網民驚嘆IU竟然沒有駕駛執照，笑言以為IU會駕駛豪華名車出行。其實早年IU曾揚言要考車牌，但至今仍未有考取執照，相信與她「路癡」本性不無關係。

韓國網民對IU沒有大為驚訝。（Theqoo截圖）

IU曾在《認識的哥哥》自爆方向感奇差，即使入住現時寓所3年，仍未能分辨寓所究竟在升降機的左邊還是右邊。（《認識的哥哥》畫面）

自認「路癡」左右不分 台上曾經「蕩失路」

IU過往在節目中自爆方向感奇差，時常左右不分，又多次被粉絲捕捉到在台上迷路，例如去年IU舉行出道十周年演唱會，IU走到台下與粉絲近距離接觸，卻不慎走到欄杆後的觀眾席，要由保鑣強行帶她回到正確路線，場面非常搞笑；此外，IU拍攝《孝利的民宿》時，被節目組紀錄IU不知該往哪處走的場面，所以粉絲認為IU沒有駕駛執照也不足為奇，不過粉絲認為IU欠缺方向感，反而突顯她可愛一面。

如去年IU舉行出道十周年演唱會，不慎走到欄杆後的觀眾席，要由保鑣強行帶她回到正確路線。（IG/@zhanglu323 ）

IU路癡全紀錄