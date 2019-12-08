【安眠書店】第二季預告劇情更變態　癡漢殺女神後去LA尋找新獵物

驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）原本在Lifetime頻道播出，後來今年年頭在Netflix上架後即大獲好評，上架一星期收視就獲得4千萬點擊，更在爛番茄專業評分奪得93%。早前Netflix就宣布第二季將於聖誕節12月26日上架，日前更發布了首個預告，希望大家能夠過一個充滿「愛」的聖誕！

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Joe在第二季改名為Will。（電視畫面）

預告中看到男主角 Joe Goldberg（Penn Badgley飾）由紐約搬到去洛杉磯，直言愛情曾讓他墮進黑暗深淵，但這比起洛杉磯比來說，簡直望塵莫及。Joe在步入咖啡店時，表示在洛杉磯生活的人都沉迷玩社交平台，在自己的Porfile中展現最假惺惺的一面。而去到預告最尾，當店員問他的名字時，他說：「I'm Will。」，並露出令人心寒的微笑。

在第一季大結局，我們知道Joe的前度Candice還未死去，第二季更會回來找Joe。（劇照）

《YOU》第二季由Netflix接手拍攝 ，並根據原著Caroline Kepnes的小說續集《Hidden Bones》與新故事結合。講述Joe於第一季殺掉Beck後，由紐約搬到洛杉磯後，遇上對社交媒體不感興趣的Love Quinn，而這個角色將會由《The Haunting of Hill House》女星Victoria Pedretti飾演。Love Quinn是一位有抱負的廚師，她在一間高檔雜貨店擔任生產部門經理。她對社交媒體和自我推銷的世界不感興趣，不過看似積極樂觀的她，同時也處於悲傷之中，當她遇見Joe時，令她對改變人生有深刻的感觸。

另外，節目監製Sera Gamble早前接受外國傳媒訪問時，透露男主角Joe絕對不像幾年前追求一見鍾情那麼簡單：「經歷了這麼多，他（Joe）已經變得不一樣。」而Love Quinn就視Joe為志趣相投的對象，知道他承受失去愛人的傷痛，卻不知道可怕的真相。