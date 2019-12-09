李君妍陳俊堅被目撃同遊觀塘　拍《她她她的少女時代》戲假情真？

TVB劇集《她她她的少女時代》雖然收視未如理想，不過成功飾演胡樂冰的李君妍極速上位。劇中李君妍（飾演胡樂冰）勾引林凱恩（飾演張晴）的男友陳俊堅（飾演阮文傑），又出言挑釁林凱恩，看得觀眾咬牙切齒。現實生活中，李君妍近日被傳媒拍到與陳俊堅同遊觀塘，被推測兩人是否戲假情真。

李君妍在《她她她的少女時代》勾引林凱恩男友陳俊堅，因一句「只係好Casual咁做咗場運動」而成功吸引觀眾注意。（《她她她的少女時代》畫面）

據《蘋果日報》報道，有讀者目撃李君妍和陳俊堅在觀塘逛街，四周未有人留意兩人，李君妍和陳俊堅其後步進一店舖，陳俊堅未有心頭好，於是走出門外等候女方，而李君妍則買到一卷白膠紙，然後到門口與陳俊堅會合，兩人舉動被形容與情侶無異。

據《蘋果日報》報道，有讀者目撃李君妍和陳俊堅在觀塘逛街，被推測兩人是否戲假情真。（IG/@lolaaurora, @kinlas）

不過，李君妍和陳俊堅回應傳媒查詢，均異口同聲否認戀情，形容彼此是認識十年的好友，只是因為拍攝《她她她的少女時代》時，涉及不少拳擊場面，加上兩人正進修健身教練課程，才有更多機會交流。

李君妍和陳俊堅異口同聲否認戀情，澄清兩人只是好友關係。（IG/@lolaaurora, @kinlas）

回顧李君妍入行經歷