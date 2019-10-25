台婦漏尿問題嚴重　起床底褲全濕透　求診竟噴到醫生一面都係

根據統計，台灣45歲以上的女性，約有132萬人有漏尿問題，其中又以生產後的媽媽最困擾。泌尿科醫師黃煒軒分享，門診中曾遇到一名醫院看護，主訴在移動病人時就會漏尿，身上時常飄出尿騷味，想靠著吃藥、運動都沒用，甚至一起床「尿就漏掉了」。症狀嚴重到進行膀胱鏡檢查時，一咳嗽「尿噴得醫生全身都是」超傻眼。

泌尿科醫師黃煒軒在台灣醫療節目《醫師好辣》中指出，每生產一次對媽媽都是一次「傷害」，因生產時會造成骨盆腔肌肉退化、鬆開，因而衍生漏尿困擾。曾遇到一名需頻繁為病人翻身、移動的看護，主訴一用力就會漏尿，有時病人問到尿騷味還會產生是自己躺太久、沒洗澡才有臭味的錯覺。原先建議她吃藥、做運動試圖改善，卻都無效：「她甚至說只要起床，尿就這樣子漏掉…。」

有台婦因漏尿問題造成全身都是尿騷味。（Youtube@醫師好辣）

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讓黃煒軒傻眼的是，某次以膀胱鏡替婦人檢查漏尿情形時，控制不了骨盆肌肉的她一咳嗽，竟把尿液噴得醫生全身都是，現場氣氛超尷尬。他解釋，一般遇到這種情況就得靠手術，如同處理男性疝氣一般，以人工編織網將尿道吊起，雖然外觀傷口小，但為了使網膜與肌肉成長，因此也提醒她務必休息3個月，所幸再回診時漏尿症狀已改善，咳嗽、搬動病人時都能維持乾爽。

黃煒軒醫生替婦人檢查漏尿情形時，竟被噴得全身都是尿液。（Youtube@醫師好辣）

漏尿程度怎麼分？（按圖▼）

漏尿治療這樣做！（按圖▼）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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