多圖｜AV女王成新一代日本潮流達人　桃乃木香奈3大穿搭筆記公開

身為近年AV圈最受歡迎的女優，桃乃木香奈不僅擁有甜美的臉蛋、豐滿的上圍，重點是她那凹凸有致的S曲線更是銷魂，兼具可愛與性感的特質，讓她一出道就被大家視為天后接班人！為了一解大家的窺知慾，這回編輯就要為大家揭曉，在鏡頭前性感到讓人受不了的桃乃木香奈，私底下到底是什麼模樣？

秘密一、十足帽子控

根據編輯看了許多桃乃木香奈的穿搭照後，意外發現其實她是位十足的帽子控！包括：書僮帽、貝雷帽、老帽⋯⋯都是她很常戴的款式，除此之外，編輯也意外發現愛帽如癡的她，竟也有蒐藏街頭至尊Supreme的五分割帽，值得一提的是，因為桃乃木香奈的臉型本身就很小，加上屬於菱型臉所以不管是什麼帽子都能輕鬆駕馭～

桃乃木香奈是位十足的帽子控。（IG@kana_momonogi）

秘密二、耳環絕對是穿搭的重點！

乍看之下，大家可能會覺得桃乃木香奈的穿搭很簡約，但其實她非常注重細節，像是：帽子、耳環、衣服配色、髮飾⋯⋯她都會隨著不同風格的穿搭更換搭配。其中，耳環更是不可或缺的重點之一，通常她挑選偏大一些的款式，如此一來，不僅能夠修飾臉型，還能為整體穿搭畫龍點睛！

桃乃木香奈其中一個穿搭重點就是耳環。（IG@kana_momonogi）

秘密三. 最愛穿Oversized

與鏡頭前性感撩人的姿態不同，私下的桃乃木香奈更愛偏休閒的穿衣風格，像是：Oversized Tee、長裙、寬褲⋯⋯都是她很常穿的單品。不過Oversized穿搭有一個缺點，那就是容易顯矮，這對身高只有153公分的桃乃木香奈來說，更是一大劣勢，所以她也會適時利用一些穿衣技巧，比如：盡量挑選高腰的下著，這樣的話，即使穿著Oversized上衣也能紮進褲子裡，自然就能達到顯高又顯瘦的效果！

私下的桃乃木香奈更愛偏休閒的穿衣風格。（IG@kana_momonogi）

在鏡頭前總是展現性感姿態的桃乃木香奈，其實私底下的穿搭非常保守，不過也因為全身「包緊緊」營造出反差感，反而非常有魅力呢～不知道看完以上的穿搭後，你比較喜歡哪一種模樣的她？

比起其他AV女優的社交平台，桃乃木香奈IG的照片相對「密實」得多。（IG@kana_momonogi）

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