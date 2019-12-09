【多圖】南非Zozibini Tunzi奪環球小姐冠軍　高質佳麗一文睇晒

一年一度的選美界盛事「2019環球小姐」（Miss Universe）在美國時間12月8日晚上，於亞特蘭大的Tyler Perry Studios舉行。來自世界各地的選美佳麗爭奪別具意義的后冠，最後由南非小姐Zozibini Tunzi成為冠軍，而波多黎各小姐Madison Anderson及墨西哥小姐Sofía Aragón就分別奪得亞軍和季軍。

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在國際性選美比賽中，揮低各國的佳麗並奪得冠軍，當然要擁有獨特的氣質。來自南非的Zozibini Tunzi現年26歲，身高有1米78，雖然擁有外間認為不能稱得上美的黑皮膚，但在2017年開始了選美生涯，並在同年擠入南非小姐前26強。Tunzi在比賽期間表現自信淡定，在問答環節被住持問到要教導年輕女孩最重要的事情是什麼，她直言需要教導她們什麼是領導能力：「領導能力在年輕女孩和婦女中長期缺乏，不是因為我們不想這麼做，而是社會標籤了女性應該做什麼。我認為我們是地球上最強大的一群，每人都應該被給予機會，沒有什麼比在社會上擁有位置更加重要。」

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Zozibini Tunzi表示如果能夠奪得環球小姐這個殊榮，她希望能夠宣揚美麗的真正定義：「我生長的地方的女人都擁有跟我一樣的樣貌和頭髮，這些從來沒有被認為是美麗的。我想這些是時候停止了，我希望孩子們看着我的時候能夠看到我的臉，並在她們的臉上映照起來。」選美前，Tunzi畢業於Cape Peninsula University of Technology的公共關係及形象管理學，並在廣告公司實習。

在最後一輪比賽中，Tunzi在波多黎各小姐及墨西哥小姐中脫穎而出，由上一屆來自菲律賓的環球小姐Catriona Gray為她戴上后冠。另外，Tunzi是繼1978年的Margaret Gardiner和2017年的Demi-Leigh Nel-Peters，第三位被選為環球小姐的南非佳麗。

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