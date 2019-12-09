【入住請敲門4】林婷挑戰京都古舊溫泉酒店：得我聽到把男人聲

唔好以為有人陪就唔會出事，林婷同莫竣名、Anson Lo巡場時，就聽到一把男人聲喺佢耳邊發出警告。

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日本嘅京都除咗係千年古都之外，原來亦都係猛鬼之都，奈良夢幻世界、首塚大明神祀、伏見稻荷大社、貴船神社、清滝信宏隧道、丸井醫院都係唔少人測試膽量嘅好地方。《入住請敲門4》再次去到日本，首集3位主持莫竣名、林婷、以及MIRROR成員Anson Lo齊齊入住京都溫泉酒店。

呢間位於京都嘅酒店有55年歷史，唔少入住過嘅遊客都覺得「殘舊」。（網上圖片）

網上有唔少呢間酒店嘅靈異傳聞，三位主持人為求真相，半夜深入位於地庫嘅宴會廳，結果林婷聽到一把男聲近距離以警告語氣「呵」一聲，嚇佢一個措手不及，由於過往兩輯《入住》，林婷都未試過聽／感受到靈異事件，故今次男人聲對佢嚟講都幾衝擊：「我真係呆咗，捉住Aonsn問佢聽唔聽到，但佢哋問我講咩，我就知道得我一個聽到。」呢間三星酒店位於河原町，房價每晚約為1500港幣，由於係日式傳統旅館，故所有房間均以榻榻米床墊。旅遊網唔少評價都指酒店房間較大，予人「舒服，寧靜」感覺，但「比較殘舊，內部陰暗」似乎係大部分住客嘅感受。其實覺得殘舊都好正常，因為酒店開業至今55年，對上一次裝修已經係22年前……想體驗日本傳統旅館，大可考慮下呢間３星溫泉酒店。

全間酒店共有48間房，每房最多可入住5人。

仲有澡堂。