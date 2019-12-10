《01最賞睇娛樂大獎》投票即玩雙重獎　一文睇晒豐富禮物有幾吸引

一年娛聞多籮籮，邊一單最深刻？趁2019年將盡，香港01主辦《01最賞睇娛樂大獎》邀請全港讀者齊齊投票！
《01最賞睇娛樂大獎》合共設有五個獎項，分別為「最有話題新聞」、「最Sweet新聞」、「最笑爆嘴新聞」、「最強金句」及「年度娛樂風雲人物」，由即日起至12月24日晚上11時59分期間，各位讀者可以進入網站投票，並可瀏覽不同獎項的最新三甲走勢。
投票及抽獎玩法相當簡單，只需跟住以下步驟，即可完成：
1. 投票只限「01會員」參加，用戶如欲投票後參加抽獎，須先綁定手機號碼成為「01會員」；
2. 登入《香港01》舉辦的「01最賞睇娛樂大獎」專頁，投選全部五項大獎；
3. 細讀並同意條款及細則；
4. 按下「確定投票」後，即會詢問用戶會否進行抽獎；
5. 「雙重抽獎」第一重以即抽即中形式進行，用戶按下「參加抽獎」後，會即時知道結果。有關獎品將於得獎後一天內存入用戶之「01會員」賬戶內，用戶可登入「香港01」手機App查收；
6. 「雙重抽獎」第二重，用戶參與第一重抽獎後，會即時進入第二輪抽獎；
7. 第二重抽獎結果將於2020年1月3日於本專頁公布，如用戶獲獎，將獲得專人通知。
雙重抽獎 禮品豐富
第一重即抽即中禮品：
大獎 (1份) 788,800積分
二獎 (1份) 168,800積分
三獎 (8份) 88,800積分
四獎 (10份) 38,800積分
五獎 (180份) 16,800積分
六獎 (800份) 8,800積分
七獎 (1,000份) 3,800積分
八獎 (3,000份) 1,600積分
九獎 (9,000份) 1,100積分
十獎 (32,000份) 600積分
十一獎 (3,000份) HK$20「e肚仔」禮券
十二獎 (1,000份) HK$100「卜卜遊」禮券
第二重抽獎禮品：
大獎 (1份) 旗艦智能手機 11 Pro Max 512GB (價值HK$12,499)
二獎 (1份) SONY 49" 智能電視 (價值HK$9,999)
三獎 (2份) Bose Soundbar (價值HK$7,099)
四獎 (3份) Amika 吹整造型套裝 (價值HK$5,540)
五獎 (3份) Dyson Supersonic™ 風筒 (價值HK$3,380)
六獎 (4份) Ray-Ban 型格太陽眼鏡 (平均價值HK$ 1,675) *禮品由Image Optical贊助送出
七獎 (10份) Shu Talk $500現金券及$200網上現金折扣優惠碼 (價值HK$ 700) *禮品由Shu Talk贊助送出
八獎 (15份) CV Primary Essence 玫瑰花水 (價值HK$ 398) *禮品由CV Primary Essence贊助送出
九獎 (15份) MON 金盞花身體護膚油 (價值HK$ 390） *禮品由MON贊助送出
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