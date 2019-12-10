陳偉霆復工廣州出席活動　主辦方安排醫護人員在場以備不時之需

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上月27日台灣藝人高以翔因在內地錄製浙江衛視真人騷節目《追我吧》期間突然暈倒昏迷，送院經過緊急搶救之後證實不治，終年35歲。雖然電視台方面已經公開道歉並還原高以翔當時暈倒的現場情況真相，不過仍然令許多粉絲不滿。紛紛責怪電視台當時沒有配備好專業的醫護人員與急救設備在旁，白白錯過了黃金急救四分鐘的時間。

不少粉絲至今仍為高以翔抱不平。（高以翔微博圖片）

正正因為發生高以翔的不幸事件，使內地不少活動單位都非常關注藝人的安全，所以就在藝人出席的活動現場安排專業的醫護團體在場，以備作出緊急救援。近日，曾目睹高以翔暈倒的陳偉霆（William）復工，在廣州出席某品牌活動，高人氣的他吸引不少粉絲到場支持。而活動單位亦為了保護藝人的安全，據內地媒體指出當時活動現場就安排了兩名的專業醫護人員在場，萬一發生事故亦可立即作出救援，絕對為藝人與粉絲提供了保障。

而久未出席活動的William，原來身體是在不舒服的狀態下出席，令不少粉絲非常擔心。陳偉霆在台上說道：「因為上個星期我自己病得幾嚴重，可能不是好多人知道，所以今天你們拍到的照片看到這個位置（臉頰）腫了，麻煩幫我修一下。」病都出席活動就知William幾愛粉絲，希望他早日康復以最好的狀態再見大家喇！

現場好多粉絲等看陳偉霆。（微博截圖）