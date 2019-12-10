楊冪魏大勛前後腳出入酒店疑戀愛中　網友搵綫索：看樣子八成是真

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人氣女星楊冪同劉愷威離婚後就多次與內地男星魏大勛傳出緋聞，雖然男方對外澄清二人只屬朋友關係，不過一而再再而三被內地媒體或網友挖出疑似戀愛ing的證據，使他們的戀情更令人相信。近日，他們被目擊前後腳進出某酒店，男方更逗留至隔日早上才離開，使網友對此紛紛作出討論，直言他們應該有一腿，目前只等公開宣布而已。

楊冪與魏大勛多次傳出緋聞。（微博圖片）

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事實上楊冪﹑魏大勛自今年8月傳出緋聞之後，二人的一舉一動都備受外界關注，直到目前為止網友就對他們二人整理出四大線索，懷疑他們戀愛ing中。就在8月份的時候，有網友就在北京的藝術區眼見魏大勛與一位戴帽和口罩的女子一起，二人 齊齊穿同款情侶鞋行街，舉手投足似足一對小情侶。然而有網友就發現該女子的左腳的小腿位置有一個胎記，與楊冪左腳一個位置的胎記非常相似，因此大家就紛紛猜測二人在戀愛中。

在今年8月被目擊齊齊行北京的藝術區。（娛樂有飯微博圖片）

雖然之後魏大勛就在個人微博發文，表明只是同朋友行街而已多謝大家關心。但事隔約3個多月之後，就在11月開始他們就不停被網友發現不少蛛絲馬跡，就好似在11月23日於廈門舉行的《中國電影金雞獎》閉幕式中，魏大勛﹑楊冪與其他明星就在後台休息，而坐在前排位置的楊冪﹑林允等人就正接受媒體採訪，而當時坐在她後排位置的魏大勛就被網友觀察到多次不停偷看楊冪，而且眼神充滿著愛，疑似非常擔心楊冪似的。

魏大勛被發現多次偷望楊冪。（娛扒光微博圖片）

另外，在事隔13日之後於12月6日他們又被傳出輪流戴同一頂灰色帽出街。事關魏大勛所戴的灰色帽同楊冪過去所戴的款式是一樣，可能大家會認為同款式而已不足為奇？但奇就奇在他們所戴的灰色帽連刮傷的痕跡都在同一位置，就令人感到匪夷所思。他們所戴的帽用於遮擋陽光位置的帽檐部份，出現一條一模一樣的白色刮傷痕跡，而且在亦出現同樣的凹位，世事有沒有這麼巧合呢？所以令好多人相信他們不是戴同一款帽，而是戴同一頂帽。

他們疑似戴同一頂帽。（咬喲娛樂555微博圖片）

用帽傳情的緋聞傳開不久之後，就在10日他們被內地媒體影到前後腳共同出入一間酒店疑似密會。據內地媒體指出該酒店是楊冪劇組所租住的地方，當日她拍完戲之後就返回該酒店，沒想到晚上10點鐘左右，魏大勛就身穿大衣戴上帽與口罩進入，而且一直到隔日早上6點左右，才離開該地，足足逗留了8個小時，更令人懷疑他們的緋聞。雖然二人沒有對事件作出回應，但不少網友已經心知肚明並祝福他們，大家在微博留言：「太好了姐要幸福」﹑「看樣子八成是真的」…似乎都在等待他們親自公開承認。