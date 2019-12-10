【多圖】朱智賢花瓣浸浴照騷長腿　袁偉豪：美麗有罪

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朱智賢（Ashley）同鄺潔楹在合作拍攝的《3日2夜》芬蘭篇中有浸浴場面。（IG@ashley_ellabel）

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朱智賢（Ashley）因為在節目《3日2夜》中穿上泳衣浸溫泉而備受網民追捧，人氣急升的她更成為不少人心目中的女神！一向有在IG分享靚相的Ashley，昨晚（9日）Post出兩張出浴照，大騷Fit爆身形，造型更與經典電影《美麗有罪》（American Beauty）十分相似！

Ashley昨晚（9日）Post出一張出浴照，造型與經典電影《美麗有罪》（American Beauty）十分相似。（IG@ashley_ellabel/電影海報）

相中的Ashley穿上白色Deep V一件頭泳衣躺在浴缸中，一雙美腿十分吸睛！水中放有紅色同白色的花瓣，相當浪漫。袁偉豪同何廣沛都留言表示Ashley這個造型令人聯想起電影《美麗有罪》（American Beauty），而簡淑兒、魏韻芝同陳芷尤等都激讚Ashley好正！

Ashley不時在IG Post性感相。（IG@ashley_ellabel）