【多圖】沈卓盈被揭報細數無損好心情　照Post靚相展現好身材

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

沈卓盈（Jess）今年3月在IG分享婚紗照，宣布與經營內衣生意的圈外男友Calvin的婚訊。（IG@jessie_sum）

+ 9 + 8 + 7

沈卓盈（Jess）今年3月在IG分享婚紗照，宣布與經營內衣生意的圈外男友Calvin的婚訊，兩人更於2月在布吉低調行禮。不過日前有報道指他們剛剛才正式入紙申請注冊，更被發現原來Jess在1982年出生，同網上的資料有出入。不過Jess在接受訪問時不但大方承認自己的真實年齡，更Keep住在IG Post靚相，完全沒有被傳言影響心情！

Jess婚後繼續Post泳照，唔驚老公詐型？（IG@jessie_sum）

相中的Jess穿上花花上衣，展現燦爛笑容，她寫道：「Keep you smile on your face. It’s the Best Accessory you can ever wear.」婚後成為幸福人妻的Jess不但愈來愈靚，更毫不吝嗇大騷好身材，好姊妹陳自瑤都有留言大讚：「好靚呀！」

穿上低胸花花上衣的Jess，心情大靚。（IG@jessie_sum）