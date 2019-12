【多圖】沈卓盈被揭報細數無損好心情　照Post靚相展現好身材

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇,仲可以參加勁抽雙重獎,隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等,總值超過70萬元!

沈卓盈(Jess)今年3月在IG分享婚紗照,宣布與經營內衣生意的圈外男友Calvin的婚訊。(IG@jessie_sum)

沈卓盈(Jess)今年3月在IG分享婚紗照,宣布與經營內衣生意的圈外男友Calvin的婚訊,兩人更於2月在布吉低調行禮。不過日前有報道指他們剛剛才正式入紙申請注冊,更被發現原來Jess在1982年出生,同網上的資料有出入。不過Jess在接受訪問時不但大方承認自己的真實年齡,更Keep住在IG Post靚相,完全沒有被傳言影響心情!

Jess婚後繼續Post泳照,唔驚老公詐型?(IG@jessie_sum)

相中的Jess穿上花花上衣,展現燦爛笑容,她寫道:「Keep you smile on your face. It’s the Best Accessory you can ever wear.」婚後成為幸福人妻的Jess不但愈來愈靚,更毫不吝嗇大騷好身材,好姊妹陳自瑤都有留言大讚:「好靚呀!」

穿上低胸花花上衣的Jess,心情大靚。(IG@jessie_sum)