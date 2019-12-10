Jennie@BLACKPINK北京低胸Look震撼微博　萬人潮跟最新機場造型？

韓國女團BLACKPINK成員Jennie今日（10日）舉行的品牌活動。Jennie在活動上穿上蝴蝶結露肩晚裝，迷倒內地BLINK和網民，「Jennie蝴蝶結抹胸裙」因而登上微博熱搜，不過更多粉絲將焦點放在Jennie昨晚（9日）啟程前往北京時的可愛機場時尚。

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Jennie今日出席北京舉行的品牌活動，她的蝴蝶結低胸裙成功吸引內地網民注意。（視覺中國）

Jennie出席品牌活動靚相

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Jennie昨日傍晚現身韓國仁川機場，當時她身穿牛仔外套和牛仔褲，戴上熊仔頸巾帽，並攜帶熊仔手袋，今次Jennie走可愛風格，與平日型格路線大相逕庭。有眼利的BLINK發現Jennie手持的熊仔手袋來自英國品牌Burberry，價值港幣10,500，雖然目前仍未有人找到她的熊仔頸巾帽來自哪個品牌，不過大批網民搶購Jennie同款熊仔頸巾帽，最暢銷的產品錄得超過一萬人付款購買，可見Jennie在內地人氣高企。

Jennie昨日傍晚現身韓國仁川機場，她穿上牛仔服裝，配上熊仔裝飾，頓時令Jennie可愛不少。（Twitter/@_GentleMonster）

Jennie手持的熊仔手袋來自英國品牌Burberry，價值港幣10,500。（Burberry官網）

大批網民搶購Jennie同款熊仔頸巾帽，最暢銷的產品錄得超過一萬人付款購買。（淘寶網

Jennie可愛機場時尚逐格睇

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除了Jennie之外，BLACKPINK隊友Lisa和Jisoo早前也穿上公仔衫現身機場，而TWICE、ITZY、IZ*ONE等女團亦不時以可愛造型亮相，《香港01》為讀者精選K-pop女團的經典可愛服飾，想睇就要點撃睇圖啦！

Jennie隊友Jisoo和Lisa也曾穿上動物服裝現身機場。（IG/@sooyaaa）

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