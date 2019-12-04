【MAMA 2019】BTS防彈少年團連唱5曲掀高潮　志效回歸TWICE演出

韓國樂壇盛事「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2019）今天（4/12）晚上假日本名古屋巨蛋舉行。目前為止獲得最多獎項的TWICE和BTS防彈少年團輪流上台表演，TWICE換上金色華麗風格舞台服，連續表演今年推出的歌曲《Feel Special》和《Fancy》，較早前未有上台領獎的志效亦有現身，與娜璉、定延、Momo、Sana、Mina、多賢、彩瑛、子瑜一同載歌載舞。

TWICE為「MAMA」觀眾表演《Feel Special》和《Fancy》。（JOOX畫面）

相信不少家庭觀眾非常期待台灣成員周子瑜的演出。（JOOX畫面）

TWICE換上華麗服飾演出，圖為日本成員Momo。（JOOX畫面）

較早前未有上台領獎的志效亦有現身。（JOOX畫面）

至於BTS防彈少年團7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、Suga、V和柾國連續獻唱出道以來的經典作品，包括《N.O》、《We Are Bulletproof Pt.2》、《Mikrokosmos》和《Dionysus》，並表演今年推出的歌曲《Boy With Luv》。為了配合《Dionysus》的古希臘主題，大會更將佈景換成巨蛇，令氣勢更磅礡，全場氣氛猶如BTS演唱會一樣。由於最年長成員Jin預計於明年入伍，相信今次可能是短期內BTS最後一次以完整體登上「MAMA」舞台演出。

BTS防彈少年團連續獻唱出道以來的經典作品，包括《N.O》、《We Are Bulletproof Pt.2》、《Mikrokosmos》和《Dionysus》。（JOOX畫面）

BTS亦有表演今年推出的歌曲《Boy With Luv》，圖為V和RM。（JOOX畫面）

為了配合《Dionysus》的古希臘主題，大會更將佈景換成巨蛇。（JOOX畫面）