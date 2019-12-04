【MAMA 2019】TWICE掃4獎暫居女團之冠　志效突然缺席引猜測

聖誕就到，準備好禮物未？投【01最賞睇娛樂大獎】，有大把禮物抽喎！超過70萬元豐富獎品，包括旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒，仲可以有01積分換唔同禮品！

「MAMA 2019」頒獎禮已經舉行兩小時，TWICE一口氣橫掃「最佳女團」、「Qoo10 Favorite Female Artist」、「最受歡迎舞蹈女子藝人獎」和「Worldwide Fans' Choice」四個獎。（JOOX畫面）

韓國樂壇盛事「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2019）今天晚假日本名古屋巨蛋舉行，頒獎禮已經舉行兩小時，TWICE一口氣橫掃「最佳女團」、「Qoo10 Favorite Female Artist」、「最受歡迎舞蹈女子藝人獎」和「Worldwide Fans' Choice」4個獎，屬女歌手及女團之冠，亦僅次於奪得6個獎的BTS防彈少年團，不過TWICE隊長志效未有隨隊友一同上台領獎，而早前紅地氈上，她亦顯得悶悶不樂，目前未知志效獲獎時缺席的原因。

日本成員Momo兩度以日語發言。（JOOX畫面）

TWICE隊長志效（左）未有隨隊友一同上台領獎， 目前未知志效獲獎時缺席的原因。（JOOX畫面）

+ 5 + 4 + 3

另外，TWICE繼去年「MAMA」後，再度獲得「最佳女團」，定延致辭時，不禁大叫「我哋攞獎啦！」，又在台上自轉，看起來心情不俗。日本成員Momo亦兩度以日語發言，感謝ONCE（TWICE歌迷）的支持，又承諾未來會更加努力。或許隊長志效缺席，所以一眾成員致辭時略顯手忙腳亂。