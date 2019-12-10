【3日2夜】朱晨麗何廣沛出發杜拜拍外景　緋聞情侶奉旨拍拖？

何廣沛（Matthew）同朱晨麗（朱朱）兩年前因為合作拍攝劇集《超時空男臣》而傳出緋聞，有指他們戲假情真。雖然兩人都未有承認，但就不時「情侶檔」出席活動，更再度合作拍劇。最近Matthew同朱朱更出發去杜拜拍攝旅遊節目《3日2夜》，唔通公司開綠燈，他們二人奉旨拍拖？！

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何廣沛（Matthew）同朱晨麗（朱朱）兩年前因為合作拍攝劇集《超時空男臣》而傳出緋聞。（IG@matthew_hkp）

兩人今年再合作拍攝劇集《大醬園》。（微博@rebecca朱晨麗）

Matthew同朱朱在《超時空男臣》中飾演「小冬」及「二小姐」深受觀眾歡迎，朱朱憑此劇於2018年台慶頒獎禮上勇奪「最佳女配角」時，Matthew更上台送花祝賀，公開放閃。

今年他們再獲安排合作拍攝劇集《大醬園》，日前還首次合作拍攝旅遊節目！兩人出發前接受「TVB娛樂新聞台」訪問時，Matthew就表示很擔心因為擔任《溫哥華華裔小姐競選》表演嘉賓而耽誤行程：「馬不停蹄飛返嚟，仲要遇上Delay，幾驚因為Delay趕唔切呢個《3日2夜》嘅杜拜之旅，我喺飛機上面心情好忐忑，我驚同唔到你（朱晨麗）合作係一個遺憾。」

Matthew早前為《溫哥華華裔小姐競選》擔任表演嘉賓。（IG@matthew_hkp）

Matthew馬不停蹄趕返香港，為了同朱朱一齊出發拍《3日2夜》！（YouTube影片截圖）

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12月2日是朱朱32歲生日，不過Matthew就因為身在溫哥華未能與她慶祝，但他就準備趁住今次的杜拜之旅為緋聞女友朱朱補祝生日：「我都有留意你嘅社交平台，見到好多人同你爭住慶祝，唔緊要啦，我哋去杜拜慶祝啦。」相當有心！

雖然Matthew未能同朱朱慶祝生日，但朱朱都有一班好友在身邊！（IG@alicechanwai）