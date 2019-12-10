【多功能老婆】盤點劇中5位優質男友　周柏豪原來係渣男？

TVB台慶劇《多功能老婆》吸引不少劇迷追看，劇中劍雄（黃浩然飾）為事業狠心拋下太太藍飛（楊千嬅飾）及囝囝佳佳（阮天寶飾），更為了維護小三顏成功（于淼飾）決絕地同藍飛離婚，令觀眾看到咬牙切齒，紛紛痛斥劍雄是渣男。不過幸好浩田（周柏豪飾）一直陪伴在藍飛身邊，為她遮風擋雨，網民大讚他是暖男，但不少心水清的觀眾就發現其實浩田都有渣男的一面！

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劍雄（黃浩然飾）為事業狠心拋下太太藍飛（楊千嬅飾）及囝囝佳佳（阮天寶飾），更為了維護小三顏成功（于淼飾）決絕地同藍飛離婚，令觀眾睇到眼火爆！（YouTube影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

浩田對藍飛母子都好好，處處照顧他們。（劇照）

榮浩田（周柏豪飾）

浩田爸爸是著名律師榮聲隆，身家豐厚，所以浩田絕對是筍盤富二代。他在租住藍飛屋企期間同藍飛母子感情日益升溫，不但鼓勵失婚的藍飛重拾工作，更主動擔起照顧佳佳的責任。在昨晚（9日）播出的一集中，浩田細心為藍飛處理傷口，更突然出現英雄救美，保護藍飛母子，為他們遮風擋雨，令藍飛非常感動！

浩田細心為藍飛處理傷口。（YouTube影片截圖）

浩田見打颱風即刻撲去藍飛屋企，更英雄救美！（YouTube影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

不過浩田作為Miss呂（戴祖儀飾）的男友就非常不盡責，明明自己身在家中，卻講大話騙女友在出面。除此之外，Miss呂專誠親手整了雙皮奶給浩田食，但浩田轉頭就給了佳佳，完全不顧女友的感受！難怪Joey都在IG留言為Miss呂抱不平。浩田明明已經有一位Miss女朋友，但就事事以藍飛為先，暖男都變渣男！

Miss呂（戴祖儀飾）親手整了雙皮奶給浩田食，但浩田轉頭就給了佳佳，完全不顧女友的感受！（電視截圖）

+ 5 + 4 + 3

邢維迅（袁文傑飾）

邢老闆是高級超巿集團CEO，因為欣賞藍飛的廚藝聘請她在超市教人煮食。他在藍飛需要工作的時候及時以優厚的條件聘請她，同時又關心她與老公的感情發展。不過邢老闆經常要藍飛OT，雖然是以事業為重，但就搞到藍飛無時間照顧佳佳，似乎不夠體貼。

邢老闆因為欣賞藍飛的廚藝聘請她在超市教人煮食。（劇照）

+ 2

梅君明（王梓軒飾）

Jonathan是梅諾金爵士夫人（梁舜燕飾）的養子，雖然同浩田是摯友，但兩人性格完全相反。文質彬彬的他舉止高貴儒雅，一次Jonathan在街上巧遇風華（陳煒飾），風華一隻高跟鞋落入Jonathan手中，令他對風華留有深刻印象。Jonathan之後更對風華展開熱烈追求，不過風華因為身份地位的關係，不敢接受，但最後Jonathan鍥而不捨的毅力終於成功打動風華！

Jonathan文質彬彬，對風華（陳煒飾）一見鍾情。（IG@jwomusic）

+ 3 + 2

榮聲隆（黃錦燊飾）

身為資深大律師的榮Boss，身家逾百億，擅長離婚與遺產爭產案、商業糾紛。不過他生性風流，令浩田媽媽在他小時候就離婚遠去。其後榮Boss與楊嬋（苗可秀飾）有一段情，但因為浩田反對二人結合，最後都沒有在一起。榮Boss愛錫兒子，但就辜負了楊嬋，相當可惜！

身為資深大律師的榮Boss，與楊嬋（苗可秀飾）有一段情，但因為浩田反對二人結合，沒有在一起。（劇照）

+ 3 + 2

楊宏立（洪永城飾）

由姑媽楊嬋養大的宏立，身為萬和丸藥廠的繼承人，身家以百億計。他不顧家人反對，與出身平凡的思蕾（朱晨麗飾）結婚，更搬離家族大宅，自資創立體檢公司，都是為了不讓思蕾受委屈。面對思蕾多次懷疑自己出軌，宏立都耐心解釋，自始至終感情專一，讓思蕾安心做闊太。宏立更對老婆發表愛的宣言：「除咗今世之外，世世都愛你！」宏立有錢靚仔又錫老婆，絕對是最佳男友兼老公！

思蕾（朱晨麗飾）多次懷疑老公出軌，但宏立（洪永城飾）都耐心解釋，自始至終感情專一！（劇照）