【韓國直撃】BTS防彈少年團粉紅色限定店　成員打卡位逐個捉

「世界彈」BTS防彈少年團人氣爆棚， 7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、Suga、V和柾國，不論在韓國及海外都擁護大批A.R.M.Y（BTS粉絲）。只要是BTS防彈少年團去過的地方、餐廳，甚至用過的日用品，通通都會被明星效應影響，因而大受歡迎，可見組合的超高人氣！今年10月，官方在首爾開設了全新限定店，甚麼原因導致2個月仍大排長龍呢？

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BTS防彈少年團的全新限定店「BTS POP-UP：HOUSE OF BTS」，10月在首爾江南區正式開幕。記者聽聞限定店開幕兩個月後，仍然幾乎每天大排長龍，甚至有時候更多人到要粉絲失望而回。因此小編這次特意飛到韓國，一探究竟這間限定店有甚麼過人之處！

BTS防彈少年團位於首爾的限定店，開幕兩個月仍大排長龍。（BANGTANTV截圖）

「BTS POP-UP：HOUSE OF BTS」於今年10月18日正式開幕，並將於 2020年1月5日結束。雖則說是限定店，但官方在4層中設置了販賣區、打卡區和體驗區，不同區域的打卡位就像是展覽一樣，難怪每天都有大批粉絲慕名而來！為了讓粉絲有足夠的空間打卡拍照，以及享受每一個體驗區，限定店會安排粉絲分組入場。以平日為例，記者當天下午2時半到達後，獲分配下午3時的入場籌。而在門外等候入場前，工作人員則會派發印有發售週邊的小冊子。由於限定店裝飾成粉紅色，因此正式進場前已要把握時間打卡拍照。

記者親自到訪當天，不少粉絲都滿載而歸離去。（陳穎妍攝）

按圖睇更多「HOUSE OF BTS」內部：

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進入會場後，已見到不少粉絲在一樓的販賣區，提着大包小包的膠袋準備離開，相信見到限量版的週邊，大家也少不免會銀包失手！記者建議大家先到地下的《MAP OF THE SOUL : PERSONA》為主題展覽參觀，那裡設有不少與BTS防彈少年團MV有關的場地供粉絲「同款Get」。當中原本位於江原道江陵注文津海邊的巴士站更重現在展覽中，方便粉絲不需再長途跋涉去到海邊打卡。雖然會場內人數尚算多，但大家都非常守秩序在每個打卡位前排隊拍照，沒有出現長時間霸佔同一拍照點的問題。

限定店內有多個打卡拍照位，可是提提大家，現場一律禁止拍Vlog。（陳穎妍攝）

小編親身示範～

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而眾多打卡位中，位於三樓的天台的「A.R.M.Y棒」主題區則是記者最推介的拍照點。天台的花園中，特別設置了多支BTS防彈少年團應援手燈的吹氣模型，造型相當可愛外，粉絲更能一嘗擁抱兩米高手燈的感覺！早前BTS防彈少年團到訪限定店時，V和柾國都有攬實手燈拍照，粉絲緊記要去「擁抱」同一支手燈，而晚上拍攝的感覺也相當不一樣。

粉絲識影一定要參考BTS防彈少年團，來一個同款Get！（Twitter/ @BTS_twt）

參考BTS防彈少年團「同款Get」打卡點：

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雖然記者親身實測當天入場所需時間，只花了約30分鐘，可是原來已是相當幸運！有已經第3次到訪限定店的粉絲講到，若果在BTS防彈少年團演唱會或大型頒獎禮舉辦前後，想成功進入限定店，可能要早上10前時就到場排隊換籌。該粉絲分享，限定店開幕初期及演唱會前後，以及每次店鋪轉主題，全日的入場籌都會在早上全部換完，加上部分人氣週邊不時快速售罄，因此建議讀者在早上9時半到達，要不然有可能會失望而回。

記者左影右影已經入黑，粉絲一定要預留更多時間盡情參觀打卡。（陳穎妍攝）

「BTS POP-UP：HOUSE OF BTS」

地址：首爾特別市江南區江南大路102街34號

開放日期：直至2020年1月5日（逢星期三休息，25/12及1/1正常開放）

開放時間：早上10時至晚上10時

交通：9號線新論新論峴站5號出口、2號線江南站11號出口