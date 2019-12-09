BTS防彈少年團年賺4.5億登福布斯榜　韓媒爆清算出問題要告公司？

人稱「世界彈」的韓國男團BTS防彈少年團，7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、Suga、V和柾國有着國際級的高人氣外，更創下不少優異的音樂成績，為K-Pop寫下新歷史。可是近日登上「福布斯最賺錢音樂人榜」的BTS，今天（9日）竟被爆出與公司發生收益清算問題？

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BTS防彈少年團成功登上「福布斯最賺錢音樂人榜」第15名！（Twitter/@ bts_bighit）

日前美國財經網站《福布斯》公布2019年「最賺錢音樂人榜」的名單，當中由天后Taylor Swift以年賺1.85億美元（約14.4億港元）登上榜首。而BTS防彈少年團今年則大賺5700萬美元（約4.5億港元），排行第15名，成為唯一上榜的亞洲歌手代表，成績非常令人鼓舞！今年BTS防彈少年團雖然只發行了一張專輯，可是其過百萬的銷售量，以及超過50場以上的世界巡迴演唱會，已足以讓這7位大男孩力壓多位國際級歌手上榜。

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BTS防彈少年團被JTBC爆與公司發生收益分配問題。（FB/@bangtan.official）

可是今天JTBC《News Room》就突然大爆，BTS防彈少年團因與所屬公司BigHit娛樂就收益分配上出現問題，因此正向大型法律事務所進行咨詢。報道提到，BTS防彈少年團去年與公司續約前，雙方已就收益清算出現過矛盾，直至最近之間的分歧也仍未能縮短，於是進行了法律咨詢。報道一出後，立即在韓國及亞洲各地成為熱話，對於收益分配問題，暫時公司回應「除了事實無根據外，暫時無可奉告」。