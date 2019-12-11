九把刀每日祈禱與離世愛犬再做家人　宣布太太懷孕：牠們來報到了

41歲台灣作家兼導演的九把刀2017年底與女主播周亭羽低調結婚，他於11日凌晨在Facebook 報喜，與奮宣布太太懷孕：「我真的快要當爸爸了耶！」

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九把刀兩隻愛犬先後離世，令他非常傷心，每天祈禱牠們可以再回來當家人。（FB圖片／九把刀 Giddens Ko）

九把刀11日凌晨在臉書發文，提到對兩隻飼養多年但先後逝去的愛犬的思念，一隻是從小就陪伴他、已離世多年的松鼠狗Puma，另一隻則是養了將近15年的拉布拉多尋回犬阿魯，今年3月底亦離世，九把刀為此傷心了很久，「今年歷經了阿魯下班的巨大傷心與失落，真的，哭太久了，哭到老婆跟我真的都以為我們會每天都這麼一直哭下去」。九把刀在文中表示，他和太太吃飯前都會祈禱，跟Puma和阿魯說很想念牠們，希望可以邀請牠們，再度成為家裏的一份子，「我跟老婆說，如果來的是男生，就是在菩薩那裡苦讀多年的puma，若是女孩，就是最受妳寵的阿魯......不管是誰先來報到呢，都不要急，一個一個來，通通都有機會吼！」

這段日子以來的禱告似乎有了回應，周亭羽真的懷孕了，九把刀指已知孩子性別，但賣關子不說，言辭間盡是掩不住的喜悅之情：「是說，靠......我真的快要當爸爸了耶，天啊，想到就會一直笑呢哈哈哈」。

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九把刀於2014年爆出背叛交往10年的女友小內，與女主播周亭羽上汽車旅館開房被拍到，九把刀一度形象插水，周亭羽亦因醜聞失去主播席位，轉職文字記者。九把刀事後曾公開表示對兩個女人都有情，但承諾不再見周亭羽，更嘗試與正宮小內修補關係，一同到日本旅行。不過兩人最後仍是分手收場，周亭羽「小三扶正」。