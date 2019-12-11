【PRODUCE 101】首播前定出道人選　IZ*ONE辛勞一年經理人感無奈

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE 101》系列爆出造假醜聞，本月5日，有韓國傳媒報道，《PRODUCE 101》第二季參賽者A某原本能躋身出道組合Wanna One，卻被節目組竄改票數導致出局，而昨晚（10日）播出的SBS節目《深夜本格演藝》指出，第三季《PRODUCE 48》和第四季《PRODUCE X 101》均在節目開始前內地出道人選，所以兩季決賽投票結果，與出道組合IZ*ONE和X1成員人選毫無關係。

《PRODUCE 101》系列爆出造假醜聞，參賽者A某原本能躋身出道組合Wanna One，卻被節目組竄改票數導致出局。（視覺中國）

受今次風波影響，《PRODUCE X 101》出道男團X1已經停工。（Twitter/@x1official101）

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受今次風波影響，IZ*ONE和X1已經停工，《深夜本格演藝》電話訪問IZ*ONE和X1的經理人，了解兩個組合近況，X1經理人坦言：「至今甚麼都還沒決定。」而IZ*ONE則表示要留待今次風波有結果後再作決定，而3位日本成員宮脇咲良、矢吹奈子和本田仁美均在韓國，被問到今次造假醜聞的想法，IZ*ONE經理人則慨嘆：「成員們只是努力工作了一年。」

《深夜本格演藝》電話訪問IZ*ONE經理人，透露3位日本成員宮脇咲良、矢吹奈子和本田仁美均在韓國。（Twitter/@KCONThailand）

被問到今次造假醜聞的想法，IZ*ONE經理人則慨嘆：「成員們只是努力工作了一年。」（SBS畫面）

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