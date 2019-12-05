Wanna One被爆一成員排名造假　IZ*ONE、X1決賽前內定排名

韓國選秀真人騷《PRODUCE 101》系列日前證實全數節目排名造假，網民紛紛推測每季節目的真實排名。今日（5日）有韓國傳媒報道，檢察院向國會提交的起訴書顯示，2017年6月，《PRODUCE 101》第二季參賽者A某原是位列前11名，本應以Wanna One成員身份出道，但總製作人金勇範捏造A某的網絡及直播短訊投票的票數，因而被擠出11強無法出道，而B某因A某被踢出11強，成功躋身出道組合Wanna One，並參與了所有Wanna One工作，直至組合解散為止。

《PRODUCE 101》總製作人金勇範被指捏造投票數據，導致原定能以Wanna One成員身份出道的A某被淘汰。（Twitter/@WannaOne_twt）

外界推測被踢出Wanna One的A某是NU'EST隊長JR。（資料圖片）

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另外，起訴書又顯示，《PRODUCE 101》第三季《PRODUCE 48》，以及第四季《PRODUCE X 101》決賽前，節目組已內定出道名次，換言之兩個節目的出道IZ*ONE和X1排名均是捏造。受造馬風波影響，IZ*ONE和X1目前已全面停工，韓國傳媒《體育東亞》指出，《PRODUCE 101》系列製作公司CJENM與IZ*ONE和X1成員商討未來路向，有可能要面臨解散。

《PRODUCE 48》出道女團IZ*ONE已全面停工，日本官網承諾會盡快公布去向。（Twitter/@official_izone）

IZ*ONE成員逐格睇

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至於《PRODUCE 101》製作人金容範，以及導演安俊英被控涉嫌妨礙業務和欺詐等罪名，案件定於韓國時間本月20日上午10時30分進行第一次公審。

《PRODUCE 101》系列之所以爆出造假，全因《PRODUCE X 101》排名和票數引起網民質疑，從因掀起軒然大波。（Twitter/@x1official101）

X1成員逐格睇