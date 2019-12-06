【PRODUCE 101】Starship、Woollim等證賄賂　IZ*ONE姜惠元登熱搜

韓國Mnet大型選秀節目《Produce 101》第一及第二季、《Produce 48》和《PRODUCE X 101》已被查出全部均有造假，仍在活動的IZ*ONE和X1大受影響外，已解散的Wanna One昨天（5日）也被爆出是因造假而成功出道，因此韓國及亞洲的K-pop粉絲都紛紛推測每季的真實排名。

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4季節目中唯一來自8D Creative的IZ*ONE姜惠元，算是已被公開的名單？（FB/@official.izone）

今天（6日）韓國傳媒再報道有關《Produce 101》系列造假案件的新進展，有指節目進行期間，安俊英PD曾接受包括Starship娛樂、Woollim娛樂和8D Creative等4間經紀公司，最多5千韓元（約33萬港元）的招待。現時8名被起訴的嫌疑人中，除了Mnet金勇范負責制作人、安俊英PD和李某PD外，其餘5人也是來自以上提及的經紀公司。隨着各公司的造假證據被公開，不少網民都表示等於已經半公開造假名單，當中唯一來自8D Creative 的IZ*ONE姜惠元，她的名字更是一下子衝上Naver熱搜榜的第二位。

姜惠元的名字一下子登上Naver熱搜第二位。（Naver截圖）

以下成員或有可能涉及被造假？

+ 5 + 4 + 3

有關節目造假的案件，將於本月20日進行第一次審訴，相信屆時又會掀起一陣風雨。而昨天Wanna One爆出一名原是位列前11名參賽者，被強行擠出出道組，由另一位成員補上後，自然有不少網民開始猜測當時以最後一名成績出道的河成雲。恰好昨晚河成雲在非公開的粉絲俱樂部中發文，講到「好像有人會擔心所以我就過來看看，但請不要擔心，不管是什麼」安慰粉絲。雖然他未有提及相關何事，可是不少人自然聯想起與造假一事，而發文也被公開報道出來。

河成雲當年以最後一名加入Wanna One。（IG/@gooreumseng）