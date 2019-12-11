51歲金健模涉性侵後再被爆暴打女性　事後阻止記者採訪更要脅事主

韓國51歲男歌手金健模（又譯：金建模）早前（6日）被爆涉嫌在娛樂場所強姦一名女性，當時他否認指控，更揚言要對爆料者採取法律追究。可是風波未完的4天後，金健模再被爆出曾於2007年對一名女性施暴，令這位樂壇大前輩再一次形象插水，可謂雪上加霜。

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金健模昨天再被爆12年前的暴行，形象大插水。（joynews24）

早前YouTube頻道「橫向和縱向研究所」在節目中大爆，金健模涉嫌於2016年8月，一江南娛樂場所強姦一名任職陪酒的女性。金健模被指當時把該女子帶到洗手間，強迫對方進行口交，其後更強行脫去其內衣，涉嫌在房間的梳化上進行性侵。可是節目播出後，金健模方立即否認，表示節目有散佈虛假事實及損害名譽之嫌，揚言將採取法律行動。可是金健模立即形象大插水，更有部分知道內幕的人士大爆「金健模終於有今日」。

金健模與少13歲的妻子，原定1月舉行的婚禮已推遲到5月舉行。（newse）

可是昨晚「橫向和縱向研究所」再加碼追加金健模的惡行，講到他曾於2007年1月於江南一娛樂場，暴打一名無辜女性。節目引述該女性的講法指，當時金健模與友人發生口角後，突然進入該女性的房間說「太嘈吵了」，其後出手抓她的頭髮並以拳頭打眼睛和鼻的位置。該女性成功脫身到醫院接受治療後，診斷報告顯示眼窩和鼻骨骨折。可是當時金健模阻止記者到醫院採訪，要脅她不能報警，亦不能泄露事件，令事件於12年後才被揭發。