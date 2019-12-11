【多功能老婆】播劇帶挈IG粉絲破10萬　戴祖儀：套劇仲有水著出街

戴祖儀（Joey Thye）在劇集《多功能老婆》中飾演的「呂嘉怡」，除了大騷長腿之外，她的青春氣息亦俘虜不少觀眾，因此她的IG追蹤人數也由9萬突破到10萬人，她說：「原來劇集出街之後，粉絲人數真係升得好快。不過大家真係要留意，我套劇仲有水著出街㗎。」

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

Joey劇中Show長腿留下深刻印象。（陳順禎攝）

不少藝人在粉絲人數突破十萬這個大關會在社交網站派發一些「福利圖」，Joey指自己其實一直在發佈這些「福利圖」：「我諗大家都係因為呢套劇先留意我，所以我一直Post劇照，希望大家再多啲留意我，回饋大家。」

Joey大談擇偶條件一定要找不完美的男生，因為找完美的男生會覺得對方沒有安全感。（陳順禎攝）

聖誕節就快來臨，不少藝人會趁著這個檔期接商演活動，Joey反而趁著這個期間讓自己放假兩星期，她說：「聖誕節有兩個禮拜去旅行，之前都忙咗好耐，當放個假散下心。我會趁呢個機會去美國洛杉磯，第一次去。我想講大家平時話美國簽證好難，但我一星期就搞掂，咁我諗都唔係好難啫。」