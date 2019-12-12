【全民造星II】限定組合SUGAR大爆料　邊位參賽者最唔值入10強？

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》從五月公開面試到本周日（15日）舉行總決賽，從個人賽到小組賽，從初夏到寒冬，一眾參賽者共同度過了超過半年的時光，一同沒日沒夜地排練，互相鼓勵、互相扶持，一起笑過、也一起哭過，在比賽中收獲了粉絲的同時亦收獲了友誼，他們理應最了解彼此；所以這天梓豪（黃梓豪）、Will（羅卓華）、Hottick（葉鎮浩）、Eagle（陳天翱）、Cotton（陳軍政）、K（劉瑞祈）就毫無保留地分享了自己的看法，究竟他們覺得誰進了十強最令人跌眼鏡？誰又最值得擁有十強席位？誰最貪靚？誰最大隻？他們又最想和誰HeHe？（劇透：有人高票當選！）欲知答案，請點擊睇片！

攝影：葉志明

影片：黃卓敏、岑卓熹、顏漢真

剪接：黃卓敏

K服裝提供：5cm