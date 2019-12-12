【全民造星II】限定組合SUGAR大爆料　邊位參賽者最唔值入10強？

撰文：葉詩
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ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》從五月公開面試到本周日（15日）舉行總決賽，從個人賽到小組賽，從初夏到寒冬，一眾參賽者共同度過了超過半年的時光，一同沒日沒夜地排練，互相鼓勵、互相扶持，一起笑過、也一起哭過，在比賽中收獲了粉絲的同時亦收獲了友誼，他們理應最了解彼此；所以這天梓豪（黃梓豪）、Will（羅卓華）、Hottick（葉鎮浩）、Eagle（陳天翱）、Cotton（陳軍政）、K（劉瑞祈）就毫無保留地分享了自己的看法，究竟他們覺得誰進了十強最令人跌眼鏡？誰又最值得擁有十強席位？誰最貪靚？誰最大隻？他們又最想和誰HeHe？（劇透：有人高票當選！）欲知答案，請點擊睇片！
攝影：葉志明
影片：黃卓敏、岑卓熹、顏漢真
剪接：黃卓敏
K服裝提供：5cm
《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！
這天參賽者（左起）Eagle（陳天翱）、梓豪（黃梓豪）、Cotton（陳軍政）、Hottick（葉鎮浩）、Will（羅卓華）、K（劉瑞祈）組成娛樂圈一日限定男團SUGAR，談起了這段日子的心路歷程。為什麼叫SUGAR？這是他們玩笑間無意說出來的名字，忽然都認可成為了他們的團體名；仔細想想其實這個男團可以成立有餘，皆因要主唱有主唱、要領舞有領舞、要音樂性有音樂性、要Rapper有Rapper、要顏值有顏值、要人氣有人氣，可以成團了！（葉志明攝）
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