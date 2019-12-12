阿嬌Deep V現身台灣為老公診所撐場　賴弘國透露計劃生3個仔女

現年38歲的阿嬌鍾欣潼去年與台灣醫生男友賴弘國結婚，即將迎來結婚一周年。兩人早前上內地綜藝節目《花花萬物》大談婚後生活，大方放閃。日前賴弘國投資的醫學美容診所舉行開幕儀式，阿嬌都有悉心打扮出席支持老公，兩人十指緊扣，非常甜蜜！

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阿嬌去年與台灣醫生男友賴弘國結婚，兩人即將迎來結婚一周年。（IG@q_gill）

兩人早前上內地綜藝節目《花花萬物》大談婚後生活。（影片截圖）

賴弘國有份投資的醫學美容診所日前舉行開幕儀式，身為老婆的阿嬌都有到場支持。以Deep V長裙亮相的阿嬌，一出場就成為焦點！她事後更在微博Post了一張與老公的合照，寫道：「支持老公創業！老公你負責賺錢養家，而老婆我就負責貌美如花。太好了，開心！」相中阿嬌緊緊攬實老公，小鳥依人，笑容甜蜜，兩人十分登對！

阿嬌緊緊攬實老公，小鳥依人。（微博@鍾欣潼）

兩人結婚即將滿一年，自然被傳媒追問造人計劃，賴弘國坦言正在努力中，計劃生3個仔女，他還大讚阿嬌基因好，所以生仔生女都無所謂。

以Deep V長裙亮相的阿嬌，出席賴弘國投資的醫學美容診所的開幕儀式。（YouTube影片截圖）