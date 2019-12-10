阿拉丁男主角冇嘢撈　白人男配反獲Disney+青睞開拍電視電影捱轟

迪士尼真人版《阿拉丁》（Aladdin）全球賣破10億美元，男主角文拿馬蘇（Mena Massoud）卻自爆從上映至今都沒有新的試鏡機會，讓不少觀眾詫異不已。 而最新消息傳出，《阿拉丁》中只出現短短幾段、負責搞笑的白人配角安德斯王子（Prince Anders），竟然將成為Disney+自製電視電影的主角，扮演此角的Billy Magnussen也將回歸，令許多網友為文拿馬蘇憤憤不平，炮轟歐美娛樂圈還是沒拋掉對有色人種的歧視，好機會還是會優先留給白人。

Billy Magnussen飾演的安德斯王子在《阿拉丁》裡戲份寥寥：

一部電影大賣，照說主角應該率先獲利，可是《阿拉丁》並沒帶給文拿馬蘇多少好運。在籌拍此片時，迪士尼受到龐大壓力，必須找有中東或亞裔血統的演員擔任主角，但片中還是特別增加了白皮膚的安德斯王子，做為幽默點綴，哪知道《阿拉丁》大賣後，迪士尼沒有確定是否拍續集，已經先決定拍攝安德斯王子為主角的新片乘勝追擊，預計在正式開張還未夠一個月的Disney+推出。

外國網民紛紛質疑Disney+的做法：

或者迪士尼內部早已有為安德斯王子開拍新片的計畫，可惜新聞剛巧在文拿馬蘇感嘆《阿拉丁》後依舊發展不易的話題熱頭上發布，讓外界愈看愈覺得反感。文拿馬蘇感嘆他的外型常常都只能被接洽演恐怖分子或反派，這種定型始終難以突破。

幸好文拿馬蘇得到「燈神」韋史密夫的肯定和鼓勵（《阿拉丁》劇照）

對此，扮演神燈精靈的韋史密夫（Will Smith）鼓勵他：「你是個好演員，不用太擔心。」認為他遲早會有很多好機會上門。網友則不解迪士尼的決定，因為安德斯王子在《阿拉丁》並無令人印象深刻的表現，為他拍一部電影，能吸引多少人在Disney+上欣賞？

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