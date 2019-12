Juice WRLD芝加哥癲癇發作猝逝終年21歲　樂迷、BTS粉絲同悼念

《TMZ》報道,美國著名Rapper Juice WRLD在當地時間8日從洛杉磯飛往芝加哥,到達芝加哥中途國際機場時出現癲癇症狀,送院時仍然清醒,惟抵達醫院後證實不治,終年21歲。目前Juice WRLD死因仍在調查中。

Juice WRLD在美國芝加哥中途國際機場時出現癲癇症狀,抵達醫院後證實不治,終年21歲。(IG/@juicewrld999)

Juice WRLD原名Jarad Anthony Higgins,著名作品包括《All Girls Are the Same》、《Lucid Dreams》、《Lean wit Me》等。Juice WRLD去年以推出專輯《Goodbye & Good Riddance》出道,即錄得過百萬銷量,獲美國唱片業協會頒發白金唱片認證,而今年推出的《Death Race for Love》更獲得金唱片認證;此外,Juice WRLD亦於今年5月勇奪Billboard音樂獎最佳新人獎,可算是美國音樂界不可多得的新星。

Juice WRLD被視為美國音樂界不可多得的新星。(IG/@juicewrld999)

至於亞洲歌迷較熟悉的,是Juice Wrld曾與韓國男團BTS防彈少年團合唱手機遊戲《BTS World》歌曲《All Night》。Juice Wrld的猝逝除了令美國音樂圈十分震驚,BTS粉絲同樣悲痛不已。