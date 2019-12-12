【歌手2020】邀請名單粒粒巨星　有位金曲歌后極大機會參賽

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內地王牌音樂節目《歌手》長做長有，而最新一季《歌手2020》傳出將在明年黃金檔期星期五開播。而有留意該節目的觀眾都知道，過往該節目所邀請的歌手都非常大牌，包括有齊豫、吳青峰、Jessie J、林憶蓮、杜麗莎等，令節目的收視同話題度都非常高企。

而近日網絡上就流傳一份《歌手2020》的邀請名單，一眼望過去幾乎都是粒粒巨星，就好似台灣天后張惠妹、蔡依林、艾怡良、林俊傑、田馥甄等，連香港天后陳慧琳都有份，雖然目前未能證實他們是否出席參加，不過華麗的名單已經引來許多討論聲音。

網上爆出《歌手2020》邀請名單。（圈喵醬微博圖片）

從該份名單中所見，蔡依林、林俊傑在備注一欄中顯示無檔期，而戴佩妮、郭頂、李宇春則直接顯示打叉，從表面上去分析的話他們應該已經確定不會參加了。而張惠妹、毛阿敏、楊丞琳、田馥甄、薛之謙、周深則顯示洽談中，即好大機會成為參賽歌手之一。另外，劉惜君、艾怡良、薩頂頂均顯示打剔的符號，從這個狀態而看她們極大可能已經答應了參加比賽。

田馥甄、張惠妹已表明不會參加。（田馥甄微博圖片、張惠妹微博圖片）

艾怡良極大可能參加是次比賽。（艾怡良微博圖片）

眼見該份名單出現許多台灣歌手，台灣媒體亦向歌手方面求證，得知張惠妹目前沒有計劃參加是次比賽，而田馥甄方面則有工作在身，所以亦不會參加。但金曲歌后艾怡良的經理人則表示好樂意被邀請，言語中未全面否認與承認該事，亦為大家留下了好大的伏筆。另外，天后陳慧琳一欄中顯示空白，雖然大家不明白空白位置代表什麼意思，但未完全在打叉的情況下即代表有機會參加節目，令不少粉絲非常期待。

陳慧琳都有可能參加節目。（陳順禎攝）