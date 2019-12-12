韓國兒童節目主持毆打性騷擾未成年少女　EBS停播節目兼炒人處分

韓國EBS兒童節目《Tok! Tok! Boni Hani》 近日在當地引起軒然大波，《Tok! Tok! Boni Hani》主持崔英洙被拍到疑似向年僅15歲的主持，女團Buster成員彩妍打了一拳，後來有網民更發現另一位男主持朴東根過往曾用言語和動作性騷擾彩妍。EBS電視台昨日（11日）下午就上述爭議向公眾致歉，崔英洙和朴東根被踢出節目組，而今日（12日）EBS電視台更決定將《Tok! Tok! Boni Hani》停播，又對負責幼兒和兒童節目的局長和部長免職處分。

韓國EBS兒童節目《Tok! Tok! Boni Hani》 近日爆出毆打和性騷擾15歲女主持彩妍（左）。（IG/@bonihani_official）

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近日網上流傳的影片可見，彩妍拉着正在離去的崔英洙的衣角，然後崔英洙突然向彩妍揮拳，此時鏡頭剛好被人擋住，所以無法從畫面判斷崔英洙是否有毆打彩妍，不過當時現場傳來「嘭」一聲，事後彩妍撫摸肩膀，因此被網民認為彩妍被崔英洙毆打。

《Tok! Tok! Boni Hani》近日的直播片段可見，彩妍拉着正在離去的崔英洙的衣角，然後崔英洙突然向彩妍揮拳，被外界認為彩妍被毆。（《Tok! Tok! Boni Hani》畫面）

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《Tok! Tok! Boni Hani》節目組指出，由於該節目每天都需要直播，所以主持人已經打成一片，網上流傳的片段只是主持人之間「過度的玩笑」，彩妍和崔英洙亦否認發生毆打事件，崔英洙更形容兩人關係親如叔侄，兩人平日愛上演情景劇，才會引發這種誤會，又多次強調沒有毆打彩妍，對今次風波感到冤枉。

崔英洙否認毆打彩妍，又稱與彩妍關係性如叔侄，對今次風波感到冤枉。（EBS）

不過，有網民翻查過往《Tok! Tok! Boni Hani》的直播片段，發現其中一位男主持朴東根曾出言辱罵彩妍：「你就是李斯德林（漱口水品牌）消毒的婆娘」，令彩妍面色一沉。在韓國，「用李斯德林消毒」意指在性交易場所使用漱口水，無疑是諷刺女性從事性工作。此外，彩妍又被拍到有人向她餵零食時，將食指伸向彩妍嘴裡，彩妍不禁縐一縐眉。不少韓國網民認為，彩妍拍節目時多次受拍檔性騷擾，而EBS電視台默許兒童節目主持在鏡頭前性騷擾未成年少女，實在是難以容忍。

節目另一位主持朴東根被指出言侮辱彩妍，暗指女方是性工作者。（IG/@bonihani_official）

彩妍被朴東根指「你就是李斯德林（漱口水品牌）消毒的婆娘」後面色一沉。（EBS）

《Tok! Tok! Boni Hani》節目組其後就事件公開道歉，又表示工作人員和朴東根均不知道「用李斯德林消毒」有性暗示，當時純粹用作開玩笑。EBS電視台社長金明中昨晚發表聲明致歉，坦承節目出現暴力和性騷擾場面，對小學生在內的觀眾帶來極大的不快和傷害，EBS有感事態嚴重，召開會議後決定將崔英洙和朴東根踢出節目，同時刪除受爭議的片段，並會追究節目相關人員的責任。

EBS有感事態嚴重，除了將崔英洙和朴東根踢出節目，今日更決定將《Tok! Tok! Boni Hani》停播，並將負責幼兒和兒童節目的局長和部長革職處分。（IG/@bonihani_official）