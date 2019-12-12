【高以翔逝世】網友爆現場觀眾錄音　攝影師曾稱「吐血也要拍」？

台灣男星高以翔因錄製內地真人騷《追我吧》導致心源性猝死，享年35歲，令外界深感悲痛。事後，大批網民以及粉絲在網絡大肆聲討節目組以及所屬電視台浙江衛視，雖然上周四（5日）浙江衛視做出詳細回應，並宣布節目永久停播，但所述內容不能服眾，責罵聲依然此起彼伏。

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今日（12日），除了有網友曝光高以翔搶救現場的短片之外，還有一條《追我吧》錄製現場觀眾的錄音也在今日凌晨爆出，當中明確指出，「從高以翔倒下，嘉賓發現，嘉賓出去，然後醫護人員來，我覺得這中間5分鐘肯定是有的。肯定是沒有所謂的一倒下來及時救援，不存在的。」亦有證實攝影師在高以翔倒下後，仍未停止拍攝，否則嘉賓看不見高以翔。

該錄音還表示，救護車在高以翔進行心臟復蘇之後7、8分鐘趕到，狠批「浙江衛視就是沒有及時救援，又死不承認」。其後還爆出另一位離節目主持人華少很近的觀眾傳給她的私信，稱華少中途出來對大家說了一句「高以翔醒了」，但可能是為了安撫大家，第二次華少又說狀態不對，讓大家為高以翔祈禱，而且當時華少眼睛裏面有眼淚，不過節目女導演對華少說高以翔一直沒有醒過來。

觀眾錄音與浙江衛視方所陳述的有所出入。（微博截圖）

此外，錄音中還澄清攝影師講過的「拍攝過程中出現狀況，還會說就算跑吐血了也要拍」，她說可能攝影師並無惡意，因為節目強度非常大，之前暈倒，吸氧的情況都曾出現過，所以攝像和場務可能以為只是一種「情況」，指這句說話其實是說「攝像也不容易，反正我們跑吐血了也要拍。」

最後，這個錄音表明節目設定本身就不合理，「這種高強度的節目，它是在大晚上錄的，從晚上九、十點鐘這時候開始跑，然後兩公里的平地跑，還有各種各樣的障礙，而且嘉賓跑之前是沒有做準備活動的。」

高以翔將於本周日（15日）出殯。（Instagram@godfreygao）

公布該錄音的網友希望浙江衛視可以給予說法，「世界沒有不透風的牆！若要人不知，除非己莫為！如果我不在了，還有千千萬萬個伸張正義的我！請你出來！不要不吭聲在背後做一些無謂的打壓！」其後還透露自己還有有力有利的證據在手，視情況公開。而有不少網友都擔心這位網友的個人安全，紛紛在評論中支持該網友，齊齊質問浙江衛視，要求還原真相，解答「二十問浙江衛視」，呼籲為了高以翔，為了正義，勢必要堅持到底。

【高以翔逝世】網友發起「二十問浙江衛視」：只求公布真相！