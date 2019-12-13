昆凌為演災難片受傷效果驚人　突然以20字向老公周杰倫表白

現年26歲的昆凌同周杰倫結婚4年幾，先後誕下囡囡小周周（Hathaway）及囝囝Romeo，一家四口非常幸福。雖然要照顧家庭，但昆凌婚後依然積極發展演藝事業，她有份參演的電影在12日正式上映，昆凌在前一晚於IG Post出一張拍攝期間的受傷妝照片，一向樣貌甜美的她竟然「面目全非」，掀起網民熱議！

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昆凌同周杰倫結婚4年幾一直非常恩愛。（IG@hannah_quinlivan）

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相中的昆凌雖然面對鏡頭大笑，但臉上全都是瘀血和泥，額頭的一大塊傷疤相當觸目驚心，不少網民都驚呼不認得她，想不到平時以靚出名的天王嫂，竟然變成這樣！在戲中擔任女主角的昆凌，有大量的追逐同奔跑戲，她亦因此受了不少苦，不過她不但沒有抱怨，更逐一多謝台前幕後的工作人員，相當有心。

昆凌在戲中有大量的追逐同奔跑戲，她亦因此受了不少苦。（IG@hannah_quinlivan）

除了多謝工作人員之外，昆凌另外還在微博發文：「雖然你沒有微博，我也還是想po一條微博謝謝你。」雖然沒有提及名字，但相信她所講的「你」就是老公周杰倫，以短短20個字放閃，Sweet到漏！其實周杰倫連日來為了支持老婆出盡力，除了多次出Post宣傳之外，更親自操刀主題曲，以實際行動撐場！

昆凌在微博發文多謝老公，低調放閃！（微博@HannahQuinlivan）