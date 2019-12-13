【多功能老婆】吳若希露肩拍出浴戲　激嬲戴祖儀誤會周柏豪翻撻

TVB台慶劇《多功能老婆》正在熱播，劇中角色的感情關係吸引不少劇迷追看。在昨晚（12日）播出的一集中，浩田（周柏豪飾）、藍飛（楊千嬅飾）、Miss呂（戴祖儀飾）、蘇蝶（吳若希飾）的關係有新進展，當中Jinny更有一場出浴戲，掀起網民熱議！

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蘇蝶（吳若希飾）與男友Focus（黃嘉樂飾）起爭執而鬧上警署，浩田（周柏豪飾）保釋她出來。（IG@jinnyng）

蘇蝶爆喊，仲要攬住浩田喊，不過佢狠心拒絕！（IG@jinnyng）

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劇情講到蘇蝶與男友Focus（黃嘉樂飾）起爭執而鬧上警署，浩田保釋她出來後，她主動要求上浩田屋企沖涼。Jinny日前回覆《香港01》時講道：「嗰場戲自己都有着晒打底，但都有少少後悔，因為拍攝途中唔記得要返少少嘢，如果加返少少嘢，穿過玻璃個視覺效果會更加好，但我就冇做到！蠢咗！」畫面所見Jinny站在花灑下，露出白滑香肩，不過可能因為尺度問題，觀眾只可以透過磨砂玻璃見到她的身影，大家只能意會啦。

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而藍飛陪完Miss呂睇完醫生返屋企後，撞正蘇蝶沖完涼出來，Miss呂誤會二人舊情復熾，喊住衝出門口，浩田面對一臉委屈的Miss呂依然好狠心，不給對方攬着喊，搞到「唔慣喊嘅時候冇人攬住」的Miss呂唯有攬實路過的邢老闆（袁文傑飾）求安慰，認真陰功！

Miss呂好委屈。（電視截圖）

Miss呂攬實路過的邢老闆（袁文傑飾）求安慰，認真陰功！（電視截圖）

至於藍飛對於蘇蝶的出現也十分不滿，蘇蝶嫌棄藍飛的衫，叫她拿浩田的衫給自己着：「女仔着男仔衫特別好睇，男裝Oversized反而突顯到個線條，我呢啲Model梗係人着衫，唔係衫着人，我一定Carry到㗎。」最後藍飛拿出囝囝佳佳（阮天寶飾）的衫給蘇蝶着，場面搞笑！

藍飛拿出囝囝佳佳（阮天寶飾）的衫給蘇蝶着，場面搞笑！（電視截圖）