【多圖】陳芳語無懼負評照曬性感相　大展健康線條美

台灣歌手陳芳語（Kimberley）出道七年，憑一首歌曲《愛你》而爆紅，之後更因為參加內地選秀節目《創造101》而人氣急升。不過以甜美形象深入民心的Kimberley，近期在IG Post的照片尺度越來越大，昨日（12日）她曬出一張趴在泳池邊的照片，掀起網民熱議。

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台灣歌手陳芳語（Kimberley）樣貌甜美，因為參加內地選秀節目《創造101》而人氣急升。（IG@lekimberleyy）

雖然天氣已經轉涼，但Kimberley昨日繼續Post出泳照，寫道：「Still summer in my eyes.」相中的Kimberley穿上一件頭泳衣，戴着Cap帽，趴在泳池邊，大騷翹臀，吸引不少網民留言大讚！

Kimberley Post出泳照，大騷翹臀。（IG@lekimberleyy）

Kimberley打扮隨性，卻引起外界的討論。（IG@lekimberleyy）

Kimberley早前曾因為在IG Post出性感照備受爭議，相中的她身穿比堅尼，對住鏡頭露出甜美笑容，擁有豐滿身材的她更露出傲人事業線，意外的性感照突顯她的反差形象，但就有網民批評她刻意賣弄身材，不過Kimberley面對負評不但沒有生氣，更以三個笑喊表情幽默回應，盡顯高EQ的一面。

身穿比堅尼的Kimberley露出傲人事業線，但就有網民批評她刻意賣弄身材。（IG@lekimberleyy）