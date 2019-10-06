陳芳語同公司反目宣布解約　反對違約控告拒付違約金

7年前憑著一首歌曲《愛你》而走紅的台灣歌手陳芳語（Kimberley ），曾經有好長一段時間沒有推出個人專輯（2014-2016年），乃至被懷疑其歌唱事業走下坡人氣大不如前。就在被懷疑沉寂多時之後，她於去年參加內地舉行的女子偶像選秀節目《創造101》（最終獲得26名）大受好評，展現超完美的實力派歌唱技巧令她人氣再次急升，在內地快速地打開了知名度。

沒想到知名度漸漸升級中的她，近日就在個人社交網站Facebook與instagram宣布同經理人公司已經結束賓主關係，同時上貼一份合約踢爆公司不少內幕，令原本在2021年才完約的她提前走人，事件在網上引起熱議。

陳芳語因為《愛你》而走紅。（陳芳語微博圖片）

陳芳語提前走人有指是經理人公司不信守承諾，沒有做到簽約時所例明的條款，她才提前宣告走人。在2016年11月初陳芳語就簽了該經理人公司，為期5年直到2021年10月30日才滿約，在雙方當時所簽約的條款中，公司曾允諾她會在合約期內為她製作發行3張專輯，但自2017年推出第一張專輯之後，連續18個月未製作發行新專輯，此舉引起她不滿，認為公司違約在先。她最終以書面通知公司表示需要終止合約，之後即代表合約將自動結束。

陳芳語在《創造101》中最終獲得第26名。（《創造101》微博圖片）

陳芳語有將自己需要解約的原因與經理人公司老闆傾談，老闆亦表示理解同意此做法。但之後其經理人公司就發聲明，指她在合約期間內數度違約，自行安排通告錄製歌曲等，此事亦令她非常不理解，隨即遭到她反駁指出並非是事實。她指出在雙方終止合約之前她已經履行了公司安排的工作，包括完成11場演出活動與代言通告，並非常不同意經理人公司提出要求所給付的違約金，望雙方可以和平解決。

陳芳語在Facebook宣布同經理人公司已經結束賓主關係。（陳芳語Facebook）

+ 5 + 4 + 3

當宣布與經理人公司結束賓主關係後，陳芳語就在Facebook有感而發：「經過了好多好多年總是看得出來誰是真心的誰不是，就算失去了一些但是獲得很多，因為有你們的支持和照顧，無論如何之後發生的一切我永遠都會記得你們對我說的話。其他的雜音真的不是很在乎，因為上帝看到我們做的一切。」似乎言語中話中有話。不少網友得知她回復自由身之後都替她感到開心，紛紛在Facebook留言為她打氣：「未來的路一起走」﹑「好好加油」﹑「值得更好」…期望她的新專輯趕快到來看好她的發展。