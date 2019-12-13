【Google韓國熱搜2019】鄭俊英雪莉上榜　宇宙最強奸角竟然奪冠

日前Google公布2019的關鍵字排行榜，除了香港外，相信都有不少讀者非常關注韓國的熱搜榜。2019年可說是韓國演藝圈相當黑暗的一年，由前BIGBANG勝利爆出一系列醜聞，鄭俊英等人被判入獄，宋宋離婚到Sulli雪莉及具荷拉等年輕偶像的離去，可說是多災多難，未知今年哪些關鍵字有份上榜呢？

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登上2019年韓國Google關鍵字排行榜第一名的就是Thanos，有點出乎意料！（劇照）

按圖睇「Google韓國關鍵字排行榜2019（總排行）」：

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從Google韓國2019年的總排行榜可見，排名依次序是「Thanos」、「鄭俊英」、「雪莉」、「SKY Castle」、「韓文日」、「黃荷娜」、「高宥貞」、「曹國」、「德魯納酒店」和「一拳超人」。十組關鍵字中足足有3位藝人，以及兩套韓劇上榜，可見娛樂圈消息仍是韓國網民非常關注的部分。Marvel漫畫中的虛擬角色Thanos一下子衝上榜首，除了與早前Google推出的「Thanos彈指網頁效果」有關係外，亦可見當時電影在韓國的受歡迎程度。而新聞方面「Burning Sun」、「雪莉死亡」和「宋仲基 宋慧喬」則分別排行第3、4及第6位。

Sulli 10月離世時轟動全亞洲，至今不少粉絲仍未失出傷痛。（sportschosun）

按圖睇「Google韓國關鍵字排行榜2019（人物）」：

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除此之外，Google亦公布了年度人物、電話、電視及遊戲的關鍵字排行榜。人物榜由爆出強姦及非法散播色情物的歌手鄭俊英奪得第一名外，榜上亦見到不少後起新星，包括ITZY和EBS代表卡通Pengsoo（펭수）等；去年Marvel系列電影風靡全球，可是韓國人心中10月上映的《小丑》才是人氣最高，而正熱播的《魔雪奇緣2》也成功擠上電影榜的6名；講到電視榜，可說是各人氣韓劇之爭。《SKY Castle》、《德魯納酒店》和《意外發現的一天》都有上榜外，被爆造馬的選秀節目《PRODUCE X 101》亦在榜上。

《SKY Castle》雖於去年11月開播，可是仍登上電視榜的一名，難怪有神劇之稱。（JTBC）

按圖睇「Google韓國關鍵字排行榜2019（電視）」：

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按圖睇「Google韓國關鍵字排行榜2019（電影）」：

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未知以上排行榜，與喜歡韓流的讀者的預測又相同嗎？