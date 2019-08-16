韓國男偶像瘦身排行榜　車銀優、Jimin、Xiumin都不及這兩位高手

有句說話又叫「肥仔都是潛力股」，相信大家聽過，而現實中又的確如此。女藝人瘦身成功就擁有惹人羨慕的纖細身材，不少男藝人搣甩肥肉後，則換來一身肌肉。尤其一班韓國小鮮肉的好身材，實在睇到任何年齡的女粉絲都目瞪口呆，其實有那位韓國藝人要靠努力先有驕人身材呢？

其實說車銀優有肥過，相信粉絲都不太相信。（Ohmystar）

第7位：ASTRO車銀優（-2KG）

集外貌、身材和歌唱實力於一身，就連學業成績也優異，可稱之為完美的車銀優，原來出道後也曾輕輕減過肥。不過對比他出道時，與現時的照片，其實並沒有太大分別。可是看得出臉上的嬰兒肥成功減掉外，努力運動的他，原本纖幼的四肢也變得更加壯！

初出道的Jimin臉上仍有着嬰兒肥。（19951013.com）

第6位：BTS防彈少年團Jimin（-7KG）

一向出名非常愛吃的Jimin，出道初期其實已不時大露腹肌，可是唯獨他臉上的嬰兒肥減不掉，當時他更曾上傳自拍，自嘲自己沒有魅力。雖然經過多年，依舊無法放棄美食的Jimin，取而代之利用會做同樣份量的運動「謝罪」，成功減走7公斤肥肉，練成現在鋼條型身材。

EXO Xiumin真的是瘦身非常成功的例子之一！（Naver）

第5位：EXO Xiumin（-8KG）

講到減肥後煥然一新的代表，相信必定會提到EXO大哥Xiumin，不少粉絲見過偶像年少時參加JYP娛樂試鏡的片段都大吃一驚！出道後的Xiumin其實已瘦身不少，但為了更進一步管理身型，肚子餓時會以咖啡包充饑，亦曾一度在韓國帶起潮流。最後Xiumin不但減肥成功，更練得一身肌肉，他亦曾在演唱會上驚喜公開腹肌！

東方神起允浩的例子比較特別，竟然是在當兵期間變肥？（mydaily）

第4位：東方神起 允浩（-15KG）

允浩由東方神起2004年出道起，一直出名身材好又有顏值，相信粉絲都非常好奇他上榜的原因。原來允浩2015年當兵期間，體重曾一度上漲，照片可見臉型比以前圓潤不少。可是退伍後，允浩已通過運動，加上平時「無時停」的性格迅速減重15公斤。不少藝人入伍後都會自然增重，明明軍隊也有高密度的訓練及勞動，可想而知偶像為了演藝活動需要下多少苦功。

2009年參加《SUPER STAR K》時的徐仁國，應該也沒想到自己會練成大隻仔吧？（Naver）

第3位：徐仁國（-24KG）

徐仁國由肥仔變成大隻仔的事跡，相信粉絲都非常熟悉。徐仁國勝出《SUPER STAR K》第一季後，他規定自己一天做兩次運動，曾在3個月內速減15公斤而成為話題。其後徐仁國為了鍛練身材，靠着吃包含雞胸肉、車厘茄、豆腐、蘋果和沙津的特別餐單，再成功減去9公斤，同時也練得一身肌肉。徐仁國現在能夠大方曬出全身肌肉，都是靠着後天的努力。

+ 3 + 2

學生時期的P.O的確是「肥仔」一名。（TMI News截圖）

同共1位：Block B P.O（-30KG）

搣甩30公斤就像天文數字一樣，但最近憑着《新西遊記》和韓劇《德魯納酒店》等人氣急升的P.O就成功做到！從P.O小時候的照片可見，可以看出他的確是「肥仔」一名。當時他與好友WINNER宋旻浩曾一同參加《SUPER STAR K》，即使二人有相當實力，可是卻因略肥的身型而落選。一直有出道夢的P.O決心減肥節食，甚至試過浸半身後暈倒，幸好最後成功於2011年於Block B一員出道，並一直保持着健康的好身型。

見到老友P.O減重成功出道，也激發起宋旻浩減肥的心！（Naver）

同共1位：WINNER宋旻浩（-30KG）

好兄弟P.O成功減重，宋旻浩當然也與好友齊上齊落！由於P.O比自己早出道，因此激發起宋旻浩減肥的決心，一下子在出道前減去20公斤。然而出道後的宋旻浩，仍然對自己身材不滿意，靠着戒酒精、吃豆腐及粟米片瘦身，再成功減去9公斤。早前宋旻浩曾單穿一件西裝外套，真空現身機場造成話題。不過練成六舊腹肌的背後，他大爆自己年紀輕輕23歲就髮量減少，實在令粉絲心痛。