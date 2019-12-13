【多功能老婆】周柏豪太太無條件成就老公　掌握財政大權勁叻女

現年35歲的周柏豪在TVB台慶劇《多功能老婆》中化身暖男Oppa浩田，對藍飛（楊千嬅飾）同佳佳（阮天寶飾）兩母子關懷備至，更與「多功能老婆」藍飛日久生情。而現實生活中，剛剛榮升爸爸的柏豪就有一位好太太Stephanie，多年來無條件付出，絕對是真正的「多功能老婆」！

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

周柏豪在TVB台慶劇《多功能老婆》中化身暖男Oppa浩田，對藍飛（楊千嬅飾）同佳佳（阮天寶飾）兩母子關懷備至。（IG@punkhippie）

+ 5 + 4 + 3

一向低調處理感情事的柏豪，月初被爆太太Stephanie已經秘密誕下囡囡，其後柏豪在IG Post出抱住寶貝女的溫馨照，父愛滿瀉。雖然柏豪甚少公開談及太太同婚後生活，但曾經表示對Stephanie一見鍾情的他，早在入行前已經同對方拍拖，兩人在2016年於布吉低調舉行婚禮。柏豪曾在演唱會上透露當時被踢爆秘婚非常緊張：「佢（太太）竟然會問我，使唔使取消個婚禮，嗰一刻我覺得我好難為咗佢，喺呢十幾年佢為我付出實在太多，喺呢一刻我知道，係個天俾我一個可以長相廝守嘅伴侶，好多謝佢。」

柏豪月初在IG Post抱住囡囡的溫馨照，公布喜訊。（IG@punkhippie）

原本是時裝買手的Stephanie，在2006年認識仍是模特兒的柏豪，當時柏豪未走紅，收入有限，更曾經有3個月沒有工作，幾乎是零收入：「嗰陣時我冇錢，佢甚至要經濟援助我，我冇錢買唔到嘢畀佢，唯有送《我的宣言》、《天光》呢兩隻歌畀佢。」Stephanie不介意幫補家用，更主動照顧男友父母，讓柏豪專心發展事業。柏豪在初出道時聽家人意見，以60多萬購下居屋，幾年後再成功樓換樓購入另一大單位居屋出租。而柏豪早年同女友及家人一家五口住在將軍澳居屋，不過Stephanie完全沒有抱怨，更處處為柏豪着想。

柏豪曾在演唱會上公開感謝太太多年來無條件付出。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

持家有道的Stephanie不但幫柏豪打理服裝品牌生意，還深懂投資，身家越來越豐厚的柏豪，在去年買下價值4千萬的清水灣豪宅，物業只寫上太太的名字，當作是送給老婆的禮物。他日前接受訪問時透露有意追多個仔，但現時會努力工作，更表示將財政大權交給太太。Stephanie多年來一直默默支持柏豪，這位「多功能老婆」相當偉大！

柏豪在劇外都有一位多功能老婆！（劇照）

點擊下圖重溫柏豪在劇中的演出：