妮歌潔曼王子逸合作新劇《The Expatriates》　聚焦香港僑民生活

由華裔導演王子逸（Lulu Wang）執導的美國喜劇劇情電影《The Farewell》上映首日就成功擊敗《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）保持的本年度單日單間戲院票房紀錄。電影陣容全由亞裔擔任，聚焦東西方長大的亞裔在面對親人將去世的不同反應。而憑藉良好的口碑，這套電影也進一步提升了華裔、亞裔電影人在荷里活的份量。日前，王子逸透露了最新項目，將於妮歌潔曼（Nicole Kidman）合作打造Amazon新劇《The Expatriates》。

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故事改編自在香港出生長大的韓裔美籍女作家李允卿（Janice Y.K.Lee）所著的同名暢銷小說，劇集以香港為背景，探索一個聯繫緊密的僑民社區充滿活力的生活，匯聚熱烈但短暫的友誼，個人生活、死亡、婚姻等。

在這個世界裡，財富被創造與失去，家庭被分割與融合，身份被創造，然後又重新塑造，追求平凡的生活：

王子逸將與妮歌潔曼共同打造Amazon新劇《The Expatriates》。（Twitter@thumbelulu）

Magret是一位聞名世界的美國建築師，她一直在懷疑她最近的項目——一座為香港天際線增添光彩的摩天大樓可能會出錯，直到一場意想不到的事情顛覆了她的生活；

美籍韓裔大學生Mercy有着可疑的過去，正在尋找新生活的她很快發現自己捲入了一場不可原諒的醜聞；

英國僑民Hilary儘管婚姻不穩定，但仍渴望有一位小孩，她涉足當地海關，虛構身份，試圖改變自己的命運；

Tammy是一位野心勃勃且強勢的僑民，當她丈夫第二個家庭的中國親戚登門拜訪時，令她束手無策；

Barbara頹廢的生活方式掩蓋着一個定時炸彈；

澳洲僑民Franny真誠地對待每一位與她共進午餐的人，但她卻面臨生存危機；

還有經歷了屈辱的地位喪失事件的本地社交名媛Olivia。

劇集改編自在香港出生長大的韓裔美籍女作家李允卿（Janice Y.K.Lee）所著的同名暢銷小說。（amazon）

劇集將以幽默風趣、戲劇化的方式呈現，去年Amazon訂購了一整季，妮歌潔曼將通過她的公司Blossom Films擔任執行製作人，同時王子逸也將以編劇和執行製片人身份加盟該劇，並執導其中數集。

不知道這套以香港為背景的劇集會否引起大家的共鳴之處呢？